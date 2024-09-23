Служба безпеки (СБУ) та Національна поліція затримали ще трьох російських поплічників, які підпалювали службові авто Сил оборони у Черкасах та Тернополі.

Пріоритетними цілями були автомобілі, які проходили техобслуговування після виконання бойових завдань, повідомляє пресцентр СБУ.

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У Черкасах юнак підпалив військовий позашляховик

У Черкасах «по гарячих слідах» затримали 18-річного студента місцевого коледжу, який на замовлення Росії підпалив військовий позашляховик за допомогою легкозаймистої суміші.

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Молодик зафіксував загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору, щоб отримати грошову винагороду.

Однак обіцяних грошей від російських окупантів він так і не дочекався.

Замість цього фігурант отримав підозру від слідчих Служби безпеки за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Більше по темі СБУ ліквідувала групу російського ГРУ, яка готувала силове захоплення влади в Одесі У неї вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами, боєприпаси, бронежилети та інше тактичне спорядження.

Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.