Служба безпеки (СБУ) та Національна поліція затримали ще трьох російських поплічників, які підпалювали службові авто Сил оборони у Черкасах та Тернополі.

Пріоритетними цілями були автомобілі, які проходили техобслуговування після виконання бойових завдань, повідомляє пресцентр СБУ.

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У Черкасах юнак підпалив військовий позашляховик

У Черкасах «по гарячих слідах» затримали 18-річного студента місцевого коледжу, який на замовлення Росії підпалив військовий позашляховик за допомогою легкозаймистої суміші.

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Молодик зафіксував загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору, щоб отримати грошову винагороду.

Однак обіцяних грошей від російських окупантів він так і не дочекався.

Замість цього фігурант отримав підозру від слідчих Служби безпеки за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

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У неї вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами, боєприпаси, бронежилети та інше тактичне спорядження.

Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

У Тернополі злочинна група планувала дестабілізувати ситуацію

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали двох паліїв, які діяли у складі злочинної групи.

Місцеві жителі шукали швидкого заробітку у Телеграм-каналах, де на них вийшов представник російських спецслужб.

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Для дестабілізації суспільно-політичної обстановки куратор з РФ пообіцяв паліям гроші в обмін на серію підпалів.

Утім обіцяних грошей вони не дочекалися, оскільки правоохоронці затримали обох зловмисників після першого підпалу.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

На півдні України затримали зловмисників, які підпалювали автомобілі Сил оборони

Українські правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке на замовлення Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ вчиняло підпали.

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За вказівкою росіян зловмисники (організатор і троє підлеглих) підпалювали службові автомобілі Сил оборони. Пріоритетними цілями були військові пікапи, залучені до виконання бойових завдань.

Координатором злочинної групи виявився колишній ув'язнений з Херсонської області, який відбував покарання за наркоторгівлю. Він залучив свою співмешканку та ще двох колишніх злочинців, з якими познайомився під час перебування у в'язниці.

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