Служба безпеки (СБУ) та Національна поліція затримали ще трьох російських поплічників, які підпалювали службові авто Сил оборони у Черкасах та Тернополі.
Пріоритетними цілями були автомобілі, які проходили техобслуговування після виконання бойових завдань, повідомляє пресцентр СБУ.
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У Черкасах юнак підпалив військовий позашляховик
У Черкасах «по гарячих слідах» затримали 18-річного студента місцевого коледжу, який на замовлення Росії підпалив військовий позашляховик за допомогою легкозаймистої суміші.
Молодик зафіксував загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору, щоб отримати грошову винагороду.
Однак обіцяних грошей від російських окупантів він так і не дочекався.
Замість цього фігурант отримав підозру від слідчих Служби безпеки за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
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Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
У Тернополі злочинна група планувала дестабілізувати ситуацію
Співробітники СБУ та Нацполіції затримали двох паліїв, які діяли у складі злочинної групи.
Місцеві жителі шукали швидкого заробітку у Телеграм-каналах, де на них вийшов представник російських спецслужб.
Для дестабілізації суспільно-політичної обстановки куратор з РФ пообіцяв паліям гроші в обмін на серію підпалів.
Утім обіцяних грошей вони не дочекалися, оскільки правоохоронці затримали обох зловмисників після першого підпалу.
Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
На півдні України затримали зловмисників, які підпалювали автомобілі Сил оборони
Українські правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке на замовлення Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ вчиняло підпали.
За вказівкою росіян зловмисники (організатор і троє підлеглих) підпалювали службові автомобілі Сил оборони. Пріоритетними цілями були військові пікапи, залучені до виконання бойових завдань.
Координатором злочинної групи виявився колишній ув'язнений з Херсонської області, який відбував покарання за наркоторгівлю. Він залучив свою співмешканку та ще двох колишніх злочинців, з якими познайомився під час перебування у в'язниці.