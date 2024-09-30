ALD Automotive сьогодні представляє Ayvens в Україні, новий глобальний бренд мобільності, що виник в результаті об'єднання двох компаній, ALD Automotive та LeasePlan, під єдиною спільною ідентичністю. Цей новий бренд представляє черговий етап стратегічного розвитку компанії після запуску її 3-річного плану стратегічного розвитку у вересні 2023 року. Головним акціонером компанії є французькі фінансові послуги, Société Générale.

Об'єднавши доповнюючі навички та експертизу, група побачила можливість покращити майбутню мобільність. Цей новий бренд переслідує мету, визначаючи унікальне позиціонування компанії на ринку, підкреслюючи те, що відрізняє її, та цінність, яку вона несе своїм клієнтам. Обіцянка цього нового бренду – "зробити життя кращим", забезпечуючи простішу, розумнішу та більш стійку мобільність.

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Нова група Ayvens виникає як світовий лідер у стійкій мобільності. Маючи найбільший у світі багатомарковий парк електромобілів з загальної кількості 3,4 мільйонів транспортних засобів під управлінням, компанія прагне лідирувати на шляху до досягнення мети нульових чистих викидів та продовжувати цифрову трансформацію сектору.

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"Краще з кожним рухом" відображає основну місію компанії щодо забезпечення кращої мобільності завдяки постійному прогресу для клієнтів, бізнесу та планети.

Комплексні рішення для автопарків, які готові зробити крок до кращої мобільності

Ayvens є ключовим гравцем на українському ринку рішень мобільності з автопарком понад 3700 транспортних засобів та понад 200 клієнтів. Компанія надає комплексні послуги, усі спеціально адаптовані до потреб місцевого ринку. Основною діяльністю Ayvens в Україні є аутсорсинг управління автопарком шляхом надання повного сервісного лізингу міжнародним компаніям. Будучи стійким партнером, Ayvens забезпечує консультації на кожному етапі процесу лізингу, починаючи від розробки політики щодо автомобілів, повного технічного та аварійного супроводу під час терміну лізингу, закінчуючи перепродажем після повернення автомобіля.

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Ayvens в Україні також є на передовій технологічних інновацій, постійно адаптуючись до нових досягнень, щоб надавати клієнтам нові інструменти та послуги. Цей клієнтоорієнтований підхід, у поєднанні з глибоким розумінням конкретних потреб клієнтів, гарантує, що Ayvens продовжує пропонувати високоефективні та відповідні рішення.

Ayvens сприяє середовищу співпраці, яке керує його операціями. Незважаючи на виклики на українському ринку, Ayvens зміцнив свою ринкову присутність, керований стратегічним баченням, зосередженим на довгостроковому зростанні, стійкості та задоволеності клієнтів.

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Ayvens - Better with every move | Ayvens Україна