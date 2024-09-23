Російська армія веде наступальні дії у Харківській області. Однак головним напрямком наступу армії РФ залишається Покровськ.
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.
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Армія РФ зосереджена на Покровському напрямку - що відомо
"Основні зусилля російських військ, як і раніше, зосереджені на Покровську на сході України", - йдеться у повідомленні.
Росія з високою імовірністю захопила міста Гродівка, на схід від Покровська, та Українськ, на південь від міста.
Російські війська залишаються приблизно за 8 км від Покровська.
"Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли уповільненню просування військ РФ по осі минулого тижня", - зазначає розвідка Британії.
Також у північно-східній частині Харківської області російські війська просунулися на захід від села Піщане. Тепер вони займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл.
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"Імовірно, російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар'єр та створити умови для своїх майбутніх операцій", - ідеться у дописі.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 September 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 23, 2024
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РФ прискорила просування до Покровська - подробиці
1 вересня британська розвідка повідомляла, що російські війська прискорили просування до Покровська на Донеччині й можуть бути на відстані десяти кілометрів від околиць міста.
Покровськ є ключовим логістичним центром Донецької області.
Його окупація може ускладнити постачання для ЗСУ.