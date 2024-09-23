Російська армія веде наступальні дії у Харківській області. Однак головним напрямком наступу армії РФ залишається Покровськ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

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Армія РФ зосереджена на Покровському напрямку - що відомо

"Основні зусилля російських військ, як і раніше, зосереджені на Покровську на сході України", - йдеться у повідомленні.

Росія з високою імовірністю захопила міста Гродівка, на схід від Покровська, та Українськ, на південь від міста.

Російські війська залишаються приблизно за 8 км від Покровська.

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"Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли уповільненню просування військ РФ по осі минулого тижня", - зазначає розвідка Британії.

Також у північно-східній частині Харківської області російські війська просунулися на захід від села Піщане. Тепер вони займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл.

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"Імовірно, російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар'єр та створити умови для своїх майбутніх операцій", - ідеться у дописі.