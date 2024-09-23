Російська армія веде наступальні дії у Харківській області. Однак головним напрямком наступу армії РФ залишається Покровськ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

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Армія РФ зосереджена на Покровському напрямку - що відомо

"Основні зусилля російських військ, як і раніше, зосереджені на Покровську на сході України", - йдеться у повідомленні.

Росія з високою імовірністю захопила міста Гродівка, на схід від Покровська, та Українськ, на південь від міста.

Російські війська залишаються приблизно за 8 км від Покровська.

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"Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли уповільненню просування військ РФ по осі минулого тижня", - зазначає розвідка Британії.

Також у північно-східній частині Харківської області російські війська просунулися на захід від села Піщане. Тепер вони займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл.

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В обмін на це російська спецслужба обіцяла вивезти агента до Росії.

"Імовірно, російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар'єр та створити умови для своїх майбутніх операцій", - ідеться у дописі.

РФ прискорила просування до Покровська - подробиці

1 вересня британська розвідка повідомляла, що російські війська прискорили просування до Покровська на Донеччині й можуть бути на відстані десяти кілометрів від околиць міста.

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Покровськ є ключовим логістичним центром Донецької області.

Його окупація може ускладнити постачання для ЗСУ. 

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