В Україні офіційно зупинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років.

Відтепер призов можливий лише за письмовою згодою, повідомив народний депутат від фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко.

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Обмежено придатних до 25 років не будуть мобілізовувати

"Зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних. Призов можливий ЛИШЕ за письмовою згодою", - написав Гончаренко.

Він зазначив, що у пункті 1 директиви 116/2/1/21409 від 19.09.2024 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.

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Нардеп додав, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Пізніше Гончаренко уточнив, що окреме мобілізаційне розпорядження означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генеральним штабом ЗСУ.

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Мобілізація обмежено придатних до 25 років - що відомо

18 вересня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував припинення мобілізації обмежено придатних до військової служби осіб віком від 18 до 25 років.

Водночас осіб, які раніше були мобілізовані, не будуть відправляти на штурмові дії чи інші операції, що пов’язані з підвищеним ризиком для життя та здоров’я.

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Він наголошував, що також будуть напрацьовані законодавчі зміни для ротації та заміни вже мобілізованих з метою збереження боєздатності.

3 вересня депутати Верховної Ради України у першому читанні підтримали законопроєкт №11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що законопроєкт забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних".

Водночас тих, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, дозволяє звільнити в запас.

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