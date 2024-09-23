В Україні офіційно зупинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років.

Відтепер призов можливий лише за письмовою згодою, повідомив народний депутат від фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко.

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Обмежено придатних до 25 років не будуть мобілізовувати

"Зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних. Призов можливий ЛИШЕ за письмовою згодою", - написав Гончаренко.

Він зазначив, що у пункті 1 директиви 116/2/1/21409 від 19.09.2024 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.

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Нардеп додав, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Пізніше Гончаренко уточнив, що окреме мобілізаційне розпорядження означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генеральним штабом ЗСУ.