У ніч проти 24 вересня росіяни здійснили низку авіаударів по Запоріжжю, повідомили ДСНС України та керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нічні авіаудари по Запоріжжю 24 вересня − подробиці

23 вересня після 21:00 росіяни протягом приблизно двох годин били по обласному центру.

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Під удар потрапив приватний сектор. Там сталося руйнування житлового будинку, ще один повністю знищений.

"Рятувальники ліквідували займання господарчої споруди, гаражу та відкритої території. У ході ліквідації наслідків волонтери вивели з зруйнованого будинку песика та передали сусідам", − пояснила ДСНС.

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До ліквідації наслідків удару залучили 67 рятувальників та 13 одиниць техніки.

Водночас за даними Федорова, внаслідок ударів загинув один чоловік, а ще шестеро людей дістали поранень. 

Серед постраждалих є 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

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Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю 23 вересня − що треба знати

У ніч проти 23 вересня російські війська вдарили керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю.

Унаслідок нічних авіаударів по Запоріжжю травмована 21 людина, з них одна дитина.

Росія завдала 7 ударів КАБами по території обласного центру та району, через що пошкоджені 13 житлових будинків, два навчальні заклади та транспортні засоби. 

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