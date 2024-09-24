У ніч проти 24 вересня росіяни здійснили низку авіаударів по Запоріжжю, повідомили ДСНС України та керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Нічні авіаудари по Запоріжжю 24 вересня − подробиці
23 вересня після 21:00 росіяни протягом приблизно двох годин били по обласному центру.
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Під удар потрапив приватний сектор. Там сталося руйнування житлового будинку, ще один повністю знищений.
"Рятувальники ліквідували займання господарчої споруди, гаражу та відкритої території. У ході ліквідації наслідків волонтери вивели з зруйнованого будинку песика та передали сусідам", − пояснила ДСНС.
До ліквідації наслідків удару залучили 67 рятувальників та 13 одиниць техніки.
Водночас за даними Федорова, внаслідок ударів загинув один чоловік, а ще шестеро людей дістали поранень.
Серед постраждалих є 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець.
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Усього за добу країна-агресор 321 раз ударила по населених пунктах регіону.
Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю 23 вересня − що треба знати
У ніч проти 23 вересня російські війська вдарили керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю.
Унаслідок нічних авіаударів по Запоріжжю травмована 21 людина, з них одна дитина.
Росія завдала 7 ударів КАБами по території обласного центру та району, через що пошкоджені 13 житлових будинків, два навчальні заклади та транспортні засоби.