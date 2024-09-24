У ніч проти 24 вересня росіяни здійснили низку авіаударів по Запоріжжю, повідомили ДСНС України та керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Нічні авіаудари по Запоріжжю 24 вересня − подробиці 23 вересня після 21:00 росіяни протягом приблизно двох годин били по обласному центру. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Під удар потрапив приватний сектор. Там сталося руйнування житлового будинку, ще один повністю знищений. "Рятувальники ліквідували займання господарчої споруди, гаражу та відкритої території. У ході ліквідації наслідків волонтери вивели з зруйнованого будинку песика та передали сусідам", − пояснила ДСНС. Advertisement До ліквідації наслідків удару залучили 67 рятувальників та 13 одиниць техніки.

Водночас за даними Федорова, внаслідок ударів загинув один чоловік, а ще шестеро людей дістали поранень. Серед постраждалих є 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Більше по темі Дев’ять українських областей ведуть переговори про співпрацю зі США Незабаром підпишуть угоду між Запорізькою областю та штатом Пенсильванія. Усього за добу країна-агресор 321 раз ударила по населених пунктах регіону.