Сили протиповітряної оборони знешкодили 66 російських ударних безпілотників з вечора 23 вересня, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 85 таких російських засобів повітряного нападу:

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  • одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської області;
  • одну ракету, тип якої встановлюється, з Курської області;
  • 81 ударний БпЛА типу Shahed з Курської області та Приморсько-Ахтарська.

13 безпілотників були локаційно втрачені у кількох регіонах України.

Скільки дронів збила ППО 22 вересня

22 вересня росіяни запустили по Україні 80 ударних дронів, а наша ППО збила 71 з них. 

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Шість безпілотників були локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ. 

Країна-агресор також ударила двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з тимчасово окупованої території Луганської області. 

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