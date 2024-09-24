Сили протиповітряної оборони знешкодили 66 російських ударних безпілотників з вечора 23 вересня, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
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Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 85 таких російських засобів повітряного нападу:
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- одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської області;
- одну ракету, тип якої встановлюється, з Курської області;
- 81 ударний БпЛА типу Shahed з Курської області та Приморсько-Ахтарська.
13 безпілотників були локаційно втрачені у кількох регіонах України.
Скільки дронів збила ППО 22 вересня
22 вересня росіяни запустили по Україні 80 ударних дронів, а наша ППО збила 71 з них.
Шість безпілотників були локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ.
Країна-агресор також ударила двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з тимчасово окупованої території Луганської області.