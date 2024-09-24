Після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Нью-Йорку в понеділок президент Володимир Зеленський заявив, що вони обговорили президентську «Формулу миру», але не згадав про те, що німецький лідер виступає проти використання своєї далекобійної зброї.
«Зустрівся з Олафом Шольцом. Говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим, – написав Зеленський у соціальних мережах.
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«Головне – зберігати єдність. Наша Формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший Саміт миру. Готуємо зараз другий», – написав Зеленський.
Напередодні зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН Шольц повторив, що він, як і раніше, не підтримує зняття обмежень на використання Києвом переданої Німеччиною зброї на території Росії.
Ідея дозволити наносити удари по Росії на великі відстані «не відповідає моїй особистій позиції», сказав він, наголосивши, що це рішення, прийняте урядом Німеччини в цілому.
Президент розповів членам Конгресу США про "План перемоги" України
«Ми не будемо цього робити. І у нас є на це вагомі причини», – сказав він.
Українська Правда зазначає, що найбільш далекобійною зброєю, яку постачає Берлін, є ракетний комплекс Mars II, який може вражати цілі на відстані близько 80 кілометрів і який Німеччина дозволяє використовувати по російських об'єктах поблизу кордону, а також Panzerhaubitze 2000, який має дальність дії близько 35 кілометрів.
У понеділок Зеленський перебував у штаб-квартирі ООН, де виступив з промовою під час «Саміту заради майбутнього», в якій нагадав про зневагу Москви до статуту міжнародного органу та його інститутів.
«Та сама невелика група із семи спільників на чолі з Росією знову діяла деструктивно, повсякчас опираючись будь-яким глобальним ініціативам, що підсилюють ефективність Статуту ООН», – сказав Зеленський, звертаючись до присутніх.
«Україна підтримує зусилля, спрямовані на збереження єдності, безпеки всіх націй, а також неухильне дотримання Статуту ООН. І ви всі можете бачити, хто постійно не лише виступає проти цього, а й активно працює над розхитуванням світової єдності», – сказав Зеленський. (Він мав на увазі саме шістьох членів, які разом з Росією проголосували проти запропонованого «Пакту заради майбутнього»: Білорусь, Північну Корею, Іран, Нікарагуа, Судан і Сирію).
У вівторок Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН.
США і Велика Британія за зачиненими дверима схвалили далекобійні удари, але зберігають елемент несподіванки
Після відвідування заводу з виробництва боєприпасів у рідному місті президента США Джо Байдена Скрентоні, штат Пенсильванія, і його подальшого візиту на Генеральну Асамблею ООН, наступним пунктом порядку денного Зеленського є презентація свого мирного плану (який він також називає «Планом перемоги») особисто Байдену. В одному з його пунктів знову містяться заклики до зняття обмежень на використанні наданих Україні ракет дальнього радіусу дії для ударів по цілях вглибині Росіі.
Адміністрація Байдена поки що не оголосила, що змінить свою політику і дозволить Києву використовувати американську далекобійну зброю вглиб території Росії, але нещодавно британська газета Times повідомила, що минулого тижня Лондон і Вашингтон уклали негласну угоду з цього питання.
«Британські чиновники вважали, що держсекретар США Ентоні] Блінкен дав сигнал, що США наблизилися до вирішення цього питання, і дали зелене світло», – пише Times. Однак, кажуть, що команда Байдена чекала, поки Зеленський представить «план перемоги».
Автори статті повідомляють, що для спільної прес-конференції британської та американської сторін були підготовлені дві різні заяви щодо використання «Storm Shadow» і ракет американського виробництва: «Одна з них мала оголосити про рішення дозволити Україні використовувати ракети, а в іншій, яку врешті озвучили, йшлося про те, що вони все ще розглядають відповідний запит».«Times розуміє, що існує обережність щодо оприлюднення цього кроку завчасно, щоб попередити Росію», – пише видання.Навіть якщо Байден не оголосить про зняття таких обмежень під час їхньої зустрічі цього тижня, принаймні візит Зеленського до США має співпасти з оголошенням нового пакету військової допомоги Києву на суму 375 мільйонів доларів.
Зеленський вручив орден за заслуги прем'єр-міністру Японії, а Токіо застерігає Москву щодо патрульних літаків у своєму повітряному просторі
Японія заявила «вкрай жорсткий протест» Москві після того, як російський патрульний літак тричі увійшов у її повітряний простір, – агенція Франс-Пресс процитувала в понеділок заяву міністра оборони Японії, повідомивши, що Токіо підняв у повітря винищувачі і зробив попередження по радіо і сигнальними ракетами.
«Сьогодні ми підтвердили, що російський патрульний літак Іл-38 тричі порушив наш повітряний простір над територіальними водами на північ від острова Ребун, Хоккайдо», – сказав Мінору Кіхара журналістам.
Острів Ребун розташований на північно-східній околиці архіпелагу, приблизно за два десятки миль від південного краю російського острова Сахалін.
«Порушення повітряного простору є надзвичайно прикрим, і сьогодні дипломатичними каналами ми заявили російському уряду вкрай жорсткий протест і наполегливо закликали не допустити повторення [інциденту]».
Кіхара додав, що «російські військові й надалі активно діють у повітряному просторі навколо нашої країни після вторгнення в Україну».
Тим часом на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Зеленський вручив прем'єр-міністру Фуміо Кішіді орден князя Ярослава Мудрого І ступеня (третя за значущістю українська державна цивільна нагорода, якою нагороджують за «видатні заслуги») і подякував прем'єр-міністру за незмінну підтримку Токіо України з боку Японії
«Це нагорода від усього українського народу за потужну підтримку, яку надає Японія від початку повномасштабного російського вторгнення», – сказав Зеленський, відзначивши фінансову та гуманітарну допомогу країни, а також допомогу в технологічних проєктах.
Він додав, що Київ і Токіо починають будувати «міст до наступного кроку: стратегічного партнерства», дипломатичною мовою – військової допомоги.