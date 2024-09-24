Після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Нью-Йорку в понеділок президент Володимир Зеленський заявив, що вони обговорили президентську «Формулу миру», але не згадав про те, що німецький лідер виступає проти використання своєї далекобійної зброї.

«Зустрівся з Олафом Шольцом. Говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим, – написав Зеленський у соціальних мережах.

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«Головне – зберігати єдність. Наша Формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший Саміт миру. Готуємо зараз другий», – написав Зеленський.

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Напередодні зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН Шольц повторив, що він, як і раніше, не підтримує зняття обмежень на використання Києвом переданої Німеччиною зброї на території Росії.

Ідея дозволити наносити удари по Росії на великі відстані «не відповідає моїй особистій позиції», сказав він, наголосивши, що це рішення, прийняте урядом Німеччини в цілому.

Більше по темі Президент розповів членам Конгресу США про "План перемоги" України На зустрічі були присутні члени Сенату США, а також член Палати представників.

«Ми не будемо цього робити. І у нас є на це вагомі причини», – сказав він.

Українська Правда зазначає, що найбільш далекобійною зброєю, яку постачає Берлін, є ракетний комплекс Mars II, який може вражати цілі на відстані близько 80 кілометрів і який Німеччина дозволяє використовувати по російських об'єктах поблизу кордону, а також Panzerhaubitze 2000, який має дальність дії близько 35 кілометрів.

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У понеділок Зеленський перебував у штаб-квартирі ООН, де виступив з промовою під час «Саміту заради майбутнього», в якій нагадав про зневагу Москви до статуту міжнародного органу та його інститутів.

«Та сама невелика група із семи спільників на чолі з Росією знову діяла деструктивно, повсякчас опираючись будь-яким глобальним ініціативам, що підсилюють ефективність Статуту ООН», – сказав Зеленський, звертаючись до присутніх.

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«Україна підтримує зусилля, спрямовані на збереження єдності, безпеки всіх націй, а також неухильне дотримання Статуту ООН. І ви всі можете бачити, хто постійно не лише виступає проти цього, а й активно працює над розхитуванням світової єдності», – сказав Зеленський. (Він мав на увазі саме шістьох членів, які разом з Росією проголосували проти запропонованого «Пакту заради майбутнього»: Білорусь, Північну Корею, Іран, Нікарагуа, Судан і Сирію).

У вівторок Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН.