У ніч проти 23 вересня російські війська вдарили керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю.

Про це повідомили керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, в Міністерстві внутрішніх справ України та в Національній поліції.

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Нічний удар КАБами по Запоріжжю − подробиці

Станом на 10:15, за даними МВС, унаслідок нічних авіаударів по Запоріжжю травмовані 17 людей, з них одна дитина.

О 8:43 стало відомо про 13 постраждалих унаслідок російської атаки.

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У МВС додали, що Росія завдала 7 ударів КАБами по території обласного центру та району, через що пошкоджені 13 житлових будинків, два навчальні заклади та транспортні засоби. 

Близько 02:00 стало надійшло повідомлення про збільшення кількості постраждалих до 9.

Приблизно о 01:00 очільник місцевої ОВА зазначив, що кількість постраждалих зросла до 6 людей, а на двох локаціях міста розгорнули намети, куди мешканці звертаються по підтримку.

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Агентами ворожої військової розвідки виявилися двоє мешканців Запоріжжя.

00:26: за даними Нацполіції, росіяни вдарили КАБами по території обласного центру та району. Влучання відбулися по об’єктах цивільної інфраструктури.

На той момент було відомо про п’ятеро поранених, а одну жінку з пошкодженого будинку деблокували працівники поліції.

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Російська армія обстріляла Слов'янськ: троє поранених

22 вересня вдень російська армія обстріляла Слов'янськ на Донеччині. 

Під удар ворожих військ потрапив приватний сектор. 

Снаряд поцілив по одному з домоволодінь. З-під завалів будинку рятувальники дістали жінку., а постраждали також дві її сусідки. 

Протягом тижня росіяни запустили по українських містах та селах понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "Шахедів" і майже 30 ракет різних типів.

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