У ніч проти 25 вересня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Комунарському та Пологівському районах Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки нічного удару по Запоріжжю 25 вересня

О 9:39 з'явилося повідомлення про те, що після нічної атаки 48-річна жінка з множинними травмами у вкрай тяжкому стані у реанімації.

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Двоє дітей, постраждалих під час обстрілу 23 вересня, перебувають у відділені хірургії. 

07:10: стало відомо про загибель 55-річного чоловіка внаслідок обстрілу Пологівського району міста.

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Фото: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров / Телеграм

Близько 00:27 стало відомо вже про сімох постраждалих.

"Троє поранених у лікарні. Четверо від госпіталізації відмовилися", − зазначив Федоров.

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Наразі відомо про щонайменше 17 постраждалих унаслідок нічного удару.

Станом на 23:38 24 вересня було відомо про шістьох постраждалих, четверо з яких відмовилися від госпіталізації.

Тоді стало відомо про зруйнування приватних будинків у Комунарському районі міста.

Росіяни завдали кілька авіаударів по Запоріжжю: є жертви

У ніч проти 24 вересня росіяни здійснили низку авіаударів по Запоріжжю.

Під удар потрапив приватний сектор. Там сталося руйнування житлового будинку, ще один повністю знищений.

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До ліквідації наслідків удару залучили 67 рятувальників та 13 одиниць техніки.

Відомо про щонайменше одного загиблого та шістьох постраждалих

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