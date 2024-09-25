У ніч проти 25 вересня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Комунарському та Пологівському районах Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки нічного удару по Запоріжжю 25 вересня

О 9:39 з'явилося повідомлення про те, що після нічної атаки 48-річна жінка з множинними травмами у вкрай тяжкому стані у реанімації.

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Двоє дітей, постраждалих під час обстрілу 23 вересня, перебувають у відділені хірургії.

07:10: стало відомо про загибель 55-річного чоловіка внаслідок обстрілу Пологівського району міста.

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Фото: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров / Телеграм

Близько 00:27 стало відомо вже про сімох постраждалих.

"Троє поранених у лікарні. Четверо від госпіталізації відмовилися", − зазначив Федоров.