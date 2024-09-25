У ніч проти 25 вересня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Комунарському та Пологівському районах Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наслідки нічного удару по Запоріжжю 25 вересня
О 9:39 з'явилося повідомлення про те, що після нічної атаки 48-річна жінка з множинними травмами у вкрай тяжкому стані у реанімації.
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Двоє дітей, постраждалих під час обстрілу 23 вересня, перебувають у відділені хірургії.
07:10: стало відомо про загибель 55-річного чоловіка внаслідок обстрілу Пологівського району міста.
Близько 00:27 стало відомо вже про сімох постраждалих.
"Троє поранених у лікарні. Четверо від госпіталізації відмовилися", − зазначив Федоров.
Росіяни вночі вдарили КАБами по Запоріжжю: є поранені
Станом на 23:38 24 вересня було відомо про шістьох постраждалих, четверо з яких відмовилися від госпіталізації.
Тоді стало відомо про зруйнування приватних будинків у Комунарському районі міста.
Росіяни завдали кілька авіаударів по Запоріжжю: є жертви
У ніч проти 24 вересня росіяни здійснили низку авіаударів по Запоріжжю.
Під удар потрапив приватний сектор. Там сталося руйнування житлового будинку, ще один повністю знищений.
До ліквідації наслідків удару залучили 67 рятувальників та 13 одиниць техніки.
Відомо про щонайменше одного загиблого та шістьох постраждалих