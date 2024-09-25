Керівник міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський публічно підтримав мирний план президента України Володимира Зеленського.

Чи підтримала Чехія мирний план Зеленського

За словами Ліпавського, мирний план Зеленського є єдиним мирним планом, який заслуговує на довіру.

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"Кому, як не нам, знати, що мирні переговори "про нас без нас" − це дорога в пекло. Саме на цьому я наголосив на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Нью-Йорку", − наголосив очільник чеського МЗС.

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Президент розповів членам Конгресу США про "План перемоги" України

Під час Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США й розповів конгресменам про "План перемоги".

Зеленський розповів про подробиці ситуації на фронті, перебіг Курської операції, потреби ЗСУ та важливість своєчасного постачання пакетів допомоги.

За даними Bloomberg і Reuters, у межах візиту до США Зеленський зустрінеться з чинною віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, експрезидентом Дональдом Трампом і чинним президентом США Джо Байденом.

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Він заявив, що блокування вступу України "йде в ногу з політикою Путіна".

Президент наголосив, що "План перемоги" потрібно представити Конгресу США, оскільки багато що залежить саме від його рішень. 

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