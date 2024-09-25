Керівник міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський публічно підтримав мирний план президента України Володимира Зеленського.
Чи підтримала Чехія мирний план Зеленського
За словами Ліпавського, мирний план Зеленського є єдиним мирним планом, який заслуговує на довіру.
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"Кому, як не нам, знати, що мирні переговори "про нас без нас" − це дорога в пекло. Саме на цьому я наголосив на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Нью-Йорку", − наголосив очільник чеського МЗС.
The only credible peace plan is that of president Zelensky.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 24, 2024
Who else than us should know that the “about us without us” peace negotiations is a road to hell. This is what I stressed at the EU Foreign Affairs Council in New York. pic.twitter.com/JCKkPg2i26
Президент розповів членам Конгресу США про "План перемоги" України
Під час Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США й розповів конгресменам про "План перемоги".
Зеленський розповів про подробиці ситуації на фронті, перебіг Курської операції, потреби ЗСУ та важливість своєчасного постачання пакетів допомоги.
За даними Bloomberg і Reuters, у межах візиту до США Зеленський зустрінеться з чинною віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, експрезидентом Дональдом Трампом і чинним президентом США Джо Байденом.
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Президент наголосив, що "План перемоги" потрібно представити Конгресу США, оскільки багато що залежить саме від його рішень.