Європейський Союз продовжить підтримувати України незалежно від політики нової адміністрації Сполучених Штатів, повідомив Укрінформ, цитуючи Високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Чи зміниться темп та обсяги допомоги Києву від ЄС після зміни адміністрації США

"... На цей час підтримка від Європейського Союзу: військова, цивільна, економічна, фінансова й гуманітарна є більшою за [допомогу – ред.] від США. Понад 100 млрд євро − це рахунок, який ми сплатили. Зокрема, 45 млрд євро військової підтримки", − зазначив Боррель.

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Він нагадав, що на початку повномасштабної війни ніхто не очікував, що Україна здатна довго чинитиме спротив РФ, адже на початок війни Росія була четвертою країною світу за обсягом військових витрат, у той час як Україна у цьому рейтингу займала 35-те місце.

"На початку, пам’ятаєте, що ми пропонували Україні? Шоломи! Зараз ми пропонуємо F-16, і у цьому є суттєва різниця. Одне для мене є очевидним: поки Україна буде чинити спротив, ми маємо її підтримувати. Інакше ми зробимо історичну помилку", − наголосив високий представник ЄС.

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Європейський Союз надав Україні кредит на 35 млрд євро

Європейська комісія надасть Україні кредит у розмірі 35 млрд євро в рамках узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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17 вересня виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від ЄС та його країн-членів 118 млрд євро.

25,2 млрд євро макрофінансової допомоги допомогли українській державі навіть в умовах війни нормально функціонувати та проводити реформи.

7 серпня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Європейського Союзу 108 млрд євро допомоги.