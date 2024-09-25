На Херсонщині судитимуть окупаційного «губернатора» Володимира Сальдо за викрадення майже трьох тисяч тонн українського зерна.
Врожай ячменю 2021 року вивезли з ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів», повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
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Сальдо судитимуть за крадіжку зерна - подробиці
У 2022 році Сальдо став так званим «губернатором» Херсонщини, почав тиснути на представників місцевого бізнесу та сприяв захопленню й пограбуванню підприємств.
Восени 2022 року він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів».
У сховищах підприємства зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб’єктам господарювання.
Сальдо віддав наказ вивезти зерно із Херсона. До Росії встигли вивезти трьома баржами врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисячі тонн і вартістю майже 15 млн грн.
Українські правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо Сальдо за віддання наказу на вчинення порушень законів та звичаїв війни.
У серпні цього року псевдогубернатору Херсонщини українські правоохоронці заочно оголосили про підозру у крадіжці зерна.
Раніше «губернатора» визнано винним у державній зраді, колабораціонізмі і запереченні збройної агресії РФ проти України та засуджено до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Суд виніс вирок колаборанту Сальдо та його посіпакам у справі про «Пошту Херсона»
10 вересня Одеський райсуд виніс вирок щодо створення у 2022 році фейкової «Пошти Херсона» так званому «губернатору» Херсонської області Володимиру Сальдо та його поплічникам.
Володимира Сальдо, Сергія Міхнєва, Інну Горлачову, Олену Принь, Віктора Фірмана та Катерину Губарєву обвинувачували у створенні так званої «Пошти Херсона». Це поштовий оператор, створений Росією для обслуговування жителів тимчасово окупованих районів Херсонської області. «Пошту» створили за наказом «губернатора» Херсонщини Володимира Сальдо та його заступниці у сфері цифровізації та соціальної політики Катерини Губарєвої.
Сальдо отримав вирок у вигляді позбавлення волі на строк 15 років, Губарєва та Фірман – 12 років.
Олену Принь, Тетяну Дубініну, Сергія Міхнєва та Інну Горлачову обвинувачували лише у пособництві державі-агресору. Вони отримали покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.