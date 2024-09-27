21-22 вересня на столичному ВДНГ відбувся перший повністю безбар’єрний марафон, який об’єднав понад 5000 бігунів із 40 країн.

Організатори забігу - «Нова Пошта» та New Run. Метою заходу було зробити біг доступним для всіх.

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Перший безбар’єрний марафон «Нової Пошти» - що відомо

У ВДНГ понад 3000 бігунів подолали дистанції у 42 км, 21 км, 10 км та 5 км. Серед яких понад 300 представників маломобільних груп населення.

Для забезпечення комфорту та доступності локації організатори заходу понизили бордюри, вирівняли асфальт, встановили зручні стійки реєстрації та нагородження, облаштували зони для догляду за дітьми та годування тварин.

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Під час марафону вперше відбувся «Старт без удару», який «Нова Пошта» розробила спільно з науковцями, дослідниками, саунд-артистами та дизайнерами з ПТСР з України та з-за кордону.

Це усунуло потребу в стартовому пістолеті.

На марафоні вперше прозвучав новий сигнал старту ― без пострілу. Фото: агенція Gres Todorchuk

«Забіг на двох» - подробиці

У межах марафону відбувся спеціальний «Забіг на двох» на підтримку поранених бійців.

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Понад 500 учасників пробігли 1 кілометр задля підтримки захисників, які проходять реабілітацію.

Забіг також проходив дистанційно в різних країнах на 5 континентах.

Зокрема, у США, Австралії, Антарктиді (на станції «Академік Вернадський»), Великій Британії, Японії та Новій Зеландії.

Дистанцію у п'ять кілометрів подолали п’ять членів збірної Ігор нескорених 2025: Ярослав Шаркий, Денис Смольников, Анатолій Бірко, Олександр Андрощук та Олексій Васильєв.

Ще один учасник міжнародних змагань Руслан Сергійчук подолав 10 км.

Також 10-кілометрову дистанцію пробігли 10 учасників з дитячим церебральним паралічем.

У забігу на 1 км взяли участь громадська діячка, заступник голови ГО «Група активної реабілітації» Уляна Пчолкіна та сапер ЗСУ Владислав Єщенко, який втратив зір під час розмінування під Бахмутом.

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Бігун із вадами зору Василь Закревський пробіг 5 км зі своїм гідом, телеведучим і блогером Микитою Добриніним.

Також у забігу взяв участь військовий Андрій Соломін, який під час служби втратив обидві ноги та 6 хвилин перебував у стані клінічної смерті.

Зараз він є користувачем крісла колісного і проходить реабілітацію в центрі UNBROKEN.

«Сьогодні я зміг подолати дистанцію, не просячи інших допомогти мені пересунути візок через бордюр або об’їхати ями й шукати, як їхати далі. Приємно долати дистанцію, знаючи, що я зможу це зробити сам», – сказав Андрій.

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До забігу для підтримки бійців, які зараз не можуть подолати дистанцію, долучилися журналісти, гумористи, спортсмени та музиканти.

Зокрема, олімпійський чемпіон 2016 року зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, репер OTOY, співак ENLEO, військовий фотограф Дмитро «Орест» Козацький, YouTube-блогерка Раміна Есхакзай, комік Сергій Чирков, солдат Олександр Ляшук із бойовим котом Шайбою, художня гімнастка Вікторія Онопрієнко та інші.

На фініші бігуни вручили медалі пораненим бійцям, які змогли відвідати захід.

Вручення медалей пораненим бійцям. Фото: агенція Gres Todorchuk

«Висловити подяку нашим захисникам можна різними способами: посмішкою, приклавши руку до серця, чашкою кави чи пробігши дистанцію за тих, хто пожертвував своїм здоров’ям заради нашого майбутнього.

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Сьогодні я бігав за нашим колегою Олександром Карасьовим, який був важко поранений на війні. Після протезування та реабілітації пройшов перекваліфікацію і зараз працює на терміналі в Одесі. Вірю, що колись Олександр пробіжить марафон самостійно. І не лише він, а кожен захисник України», – розповіла Інна Поперешнюк, співзасновник «Нової Пошти» та амбасадор New Run.

Учасники зі США, Канади, Франції, Данії, ОАЕ, Швеції, Нідерландів, Бельгії та інших країн дистанційно долучилися до «Забігу на двох».