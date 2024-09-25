Адміністрація президента США Джо Байдена відмовилась від зустрічей із грузинською делегацією та скасувала запрошення прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе на прийом.

Про це пише Укрінформ з посиланням на посольство США у Грузії.

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Байден не зустрінеться з прем'єром Грузії через політику грузинської влади

Як зазначили у відомстві, США скасували запрошення Кохабідзе і відмовились від зустрічі із грузинською делегацією через «антидемократичні дії грузинської влади, дезінформацію та негативну риторику на адресу США та Заходу».

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Сьогодні Байден зустрінеться зі світовими лідерами та високопоставленими представниками ООН на щорічному прийомі Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Netgazeti із посиланням на «Голос Америки» пише, що причиною такого кроку Вашингтона стала антидемократична поведінка грузинського уряду та низка дій, зокрема ухвалення закону про «іноагентів», дії Антикорупційного бюро проти неурядових організацій («Міжнародна прозорість – Грузія» та «Обери Європу»), а також заяви правлячої партії щодо заборони опозиційних партій.

Грузія може втратити безвізовий режим із ЄС - подробиці

20 вересня представник Єврокомісії заявив, що Європейський Союз може призупинити дію безвізового режиму для грузинів через відступ чинної влади від демократії.

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У межах діалогу між ЄС і Грузією щодо лібералізації візового режиму та відповідного плану дій, Грузія мала відповідати певним критеріям, включно з забезпеченням захисту основних прав і недопущення дискримінації.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе назвав такі зміни у візовій угоді "дешевим шантажем".

За словами представника Єврокомісії, наразі розглядаються всі варіанти, якщо керівна партія "Грузинська мрія" продовжить "авторитарний курс, включно з потенційним призупиненням візового режиму".