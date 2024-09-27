За перше півріччя 2024 року уклали 3 945 098 кредитних договорів на загальну суму 26,7 млрд гривень, повідомив Опендатабот.

Як змінився відсоток боргів українців по мікрокредитах від початку 2024 року

Кількість договорів за цей період зросла на 1,5%, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

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96% мікропозик беруться онлайн.

Інфографіка: Опендатабот

Цьогоріч укладається 657 тис. мікрокредитних договорів на місяць.

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У 2021 році цей показник складав 1,2 млн договорів на місяць, тобто в 1,8 раза більше.

Яка середня сума мікрокредитів в Україні

62% кредитів видають строком від 3 місяців до року. На короткострокові позики до місяця припадає лише 17% кредитів. Лише у 8% випадків мікропозики беруть на понад три роки.

Середня сума кредиту зросла у 1,4 раза − до 6776 грн.

У першому кварталі українці позичали у МФО, 6875 грн, однак у другому кварталі сума позики зменшилася.

Українці цьогоріч заборгували мікрофінансовим організаціям 14,53 млрд гривень. Від початку року сума боргу зросла на 5,23 млрд гривень.

Інфографіка: Опендатабот

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За перший рік повномасштабного вторгнення борг зменшився на 4 млрд гривень, а з 2023 року він знову почав зростати.