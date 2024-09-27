Відтепер військовослужбовці можуть оновити інформацію про свою службу в "Армії+" за кілька кліків, оскільки в застосунку запроваджена функція виправлення даних.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Що відомо про оновлення застосунку "Армія+"

Одна з найважливіших нових функцій: можливість виправлення даних про військову службу.

При цьому генерується номер заявки, щоб далі можна було уточнити статус оновлення даних.

У Міноборони зазначили, що після запуску "Армії+" певна частина військовослужбовців зіткнулася із тим, що інформація про військову службу не відображається у застосунку.

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Найчастіше це траплялося через те, що оператори територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не оцифрували дані про актуальний статус обліку громадянина.

Для виправлення даних користувачу необхідно було встановити застосунок "Резерв+" і через нього надіслати запит.

"Лише за перші чотири тижні релізу дані про свою службу актуалізували понад 60 тисяч військових, зокрема через "Резерв+".

Це було незручно, вимагало встановити ще один застосунок та не давало військовому зворотного зв’язку про свою заявку на оновлення даних", - заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Тому розробили функціонал, який дозволяє оновити інформацію про військову службу через застосунок "Армія+" у кілька кліків та отримати номер заявки, щоб далі за ним уточнити статус.

Для оновлення статусу в "Армії+" слід завантажити/оновити застосунок й авторизуватися.

Якщо інформація в реєстрі відсутня, на екрані з’явиться повідомлення "Ми не знайшли даних про вашу військову службу".

Тоді слід натиснути "Я точно чинний військовий".

Після цього треба заповнити форму, вказати необхідні дані і надіслати.

Потім військовий має отримати номер заявки, завдяки якому зможе відстежувати її статус, та очікувати сповіщення про результат.

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За півтора місяця роботи в застосунку "Армія+" авторизувалися понад 270 тисяч військовослужбовців.

Застосунок впровадила тисяча військових частин, а також були подані 7 тисяч електронних рапортів, що мають юридичний статус паперового.

У ЗСУ впроваджують систему "Імпульс" − що відомо

У Збройних силах України автоматизують усі процеси, пов'язані з обліком особового складу, за допомогою інформаційно-комунікаційної системи "Імпульс".

Вона має автоматизувати всі процедури, пов’язані зі стройовою частиною та службою персоналу.

"Імпульс" значно зменшить бюрократичний тягар та дозволить військовослужбовцям більше уваги приділяти іншим важливим поточним завданням.

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8 серпня Президент Володимир Зеленський під час спеціальної церемонії оголосив про офіційний запуск застосунку "Армія+".

Відтепер українські бійці зможуть надсилати командирам електронні рапорти, доступні для них й інші послуги.

Менш ніж за добу додаток "Армія+" завантажили 20 тисяч разів. Схожі додатки за довший час мають меншу аудиторію.