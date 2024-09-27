Американська розвідка вважає, що у разі надання Україні дозволу використовувати далекобійну західну зброю для ударів вглиб російської території, Росія може відповісти агресивними діями. Наприклад, організацією диверсій у Європі та смертельними атаками на військові бази США та їхніх союзників, повідомили обізнані джерела The New York Times.

Американська розвідка вважає, що Росія з великою ймовірністю збільшить кількість диверсій у Європі, зокрема підпали на різних об'єктах, якщо Україні дозволять використовувати далекобійну зброю для ударів по території РФ.

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Таємний характер таких операцій, які раніше проводило ГРУ, російська військова розвідка, дозволить знизити ризик масштабного конфлікту. Бо якщо Путін вирішить посилити таємні дії у відповідь на удари по Росії, він, швидше за все, буде діяти приховано, уникаючи відкритих атак на військові об'єкти США та Європи, щоб не спровокувати ширший конфлікт.

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У доповіді розвідки наведено кілька можливих реакцій Росії на рішення дозволити Україні удари на великі відстані ракетами американського та європейського виробництва. Це може включати активізацію підпалів і диверсій на об'єктах у Європі, а також потенційно смертоносні атаки на військові бази США та Європи.

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Kyiv Post звернувся за коментарем до української воєнної розвідки, ГУР МОУ, втім нам відповіли, що “поки не коментують цю інформацію”.

Разом з тим аналітики розвідки США вважають, що навіть у разі дозволу на використання ракет великої дальності, Україна не має такої зброї в такій кількості, щоб кардинально змінити хід війни. Оцінка також підкреслює невизначеність щодо того, скільки додаткової зброї зможуть надати західні союзники, якщо взагалі дадуть додаткову зброю.

Розвідка вважає, що після перших ударів російська армія швидко перемістить важливі військові об'єкти, як-от склади боєприпасів і командні пункти, у місця, які поза зоною досяжності українських ракет. Хоча президент США Джо Байден може надати Києву більше ракет ATACMS, у Пентагоні раніше зазначали, що їхній запас обмежений, оскільки ці ракети потрібні для американської армії.

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Аналіз вказує на значні ризики та невизначені переваги рішення, яке зараз може ухвалити президент Джо Байден після його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі в середу, 26 вересня .