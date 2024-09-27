Бійці підрозділу «Гарт» Державної прикордонної служби України (ДПСУ) знищили зосередження особового складу війська РФ на Вовчанському напрямку.

Про це ДПСУ повідомила у Телеграмі та оприлюднила відео.

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Українські прикордонники знищиди позиції росіян - що відомо

"До роботи залучалися мінометні розрахунки та розвідувальні групи БпЛА підрозділу "Скорпіон". Останні били по цілях як дронами-камікадзе, так і скидами", - підписано відео.