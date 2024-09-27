Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що штаб сухопутних військ НАТО у Північній Європі буде розміщено у Міккелі, повідомляє Yle.

Що відомо про новий штаб військ НАТО

У 2025 році на зборах міністрів оборони НАТО буде ухвалено офіційне рішення щодо розміщення штабу Північного командування НАТО.

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Фінляндія відіграватиме провідну роль у новому штабі в Міккелі.

За інформацією Хяккянена, командувач сухопутних військ Оборонних сил Фінляндії стане командувачем нового штабу.

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Новий штаб буде підпорядковуватися штаб-квартирі НАТО в Норфолку.

Міністр оборони Фінляндії обґрунтував рішення про розміщення регіонального штабу НАТО у Міккелі тим, що в місті вже існує штаб сухопутних військ захисних сил Фінляндії.

За попередньою інформацією, новий штаб розпочне свою роботу наступного року.

Місце дислокації передових сухопутних військ НАТО (FLF), які будуть розміщені в Лапландії, буде оголошено пізніше, заявив Хяккянен.

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Рішення про розміщення регіонального штабу НАТО у Міккелі дозволяє ефективно планувати операції сухопутних військ у північних регіонах альянсу.

"Національна оборона Фінляндії та оборона НАТО повинні мати можливість безперешкодно співпрацювати в нормальних та надзвичайних обставинах", – сказав очільник оборонного відомства.

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Хяккянен зазначив, що Фінляндія має сильну та якісну національну оборону, а досвід фінських збройних сил унікальний, особливо в умовах Півночі.

Чисельність персоналу нового штабу становитиме в мирний час декілька десятків осіб. Офіцери прибудуть до Міккелі з кількох країн НАТО.

Наступного року на потреби нового штабу буде виділено 8,5 млн євро, і надалі щороку буде потрібно приблизно така сама сума.

У Фінляндії не бачать передумов для відкриття кордону з Росією

На думку прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпа, наразі немає можливості знову відкрити східний кордон із Росією.

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Водночас прийнятий закон про депортацію позитивно вплинув на зниження міграційного тиску. У липні президент Фінляндії Александр Стубб затвердив так званий закон про депортацію у Фінляндії, який бореться з будь-яким потенційним гібридним впливом з боку РФ.

За словами міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, відносини її країни з Росією будуть заморожені доти, доки країна-агресор продовжує війну в Україні та порушує міжнародне право.

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