У Литві керівництво компанії оператора газотранспортної системи Amber Grid схвалив передачу Україні 55 автомобілів і чотирьох генераторів.

Загальна вартість допомоги становитиме майже 62 тисячі євро, повідомила пресслужба компанії.

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Україна отримає чергову допомогу з Литви - що відомо

Транспорт, який отримає Україна, перебуває у хорошому стані та має вік від 5 до 11 років.

Раніше їх використовували в роботі газотранспортної системи.

Зарах компанія уклала новий договір оренди і старі машини вирішила передати Україні у межах гуманітарної допомоги.

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«Сподіваємося, що наша допомога стане моральним стимулом для інших підтримати Україну в її боротьбі за свободу», - заявив генеральний директор Amber Grid Немунас Бікнюс.

Перші автомобілі отримають резидентні служби України.

Решта допоможуть у відновленні енергетичної інфраструктури.

Литва відправила Україні нову партію БТР і позашляховиків

13 вересня литовський уряд відправив Україні бронетранспортери М113, позашляховики та запчастини до них.

Ця допомога покращить спроможності ЗСУ в розмінуванні та сприятиме досягненню цілей Коаліції з розмінування, очолюваної Литвою та Ісландією.

Цього року Литва надіслала Україні 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577 та М113, антидронові системи, зимове спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси для протитанкового гранатомета Карл Густав, системи дистанційного ініціювання вибуху RISE-1, генератори, навантажувачі, причепи тощо.