У Литві керівництво компанії оператора газотранспортної системи Amber Grid схвалив передачу Україні 55 автомобілів і чотирьох генераторів.
Загальна вартість допомоги становитиме майже 62 тисячі євро, повідомила пресслужба компанії.
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Україна отримає чергову допомогу з Литви - що відомо
Транспорт, який отримає Україна, перебуває у хорошому стані та має вік від 5 до 11 років.
Раніше їх використовували в роботі газотранспортної системи.
Зарах компанія уклала новий договір оренди і старі машини вирішила передати Україні у межах гуманітарної допомоги.
«Сподіваємося, що наша допомога стане моральним стимулом для інших підтримати Україну в її боротьбі за свободу», - заявив генеральний директор Amber Grid Немунас Бікнюс.
Перші автомобілі отримають резидентні служби України.
Решта допоможуть у відновленні енергетичної інфраструктури.
Литва відправила Україні нову партію БТР і позашляховиків
13 вересня литовський уряд відправив Україні бронетранспортери М113, позашляховики та запчастини до них.
Ця допомога покращить спроможності ЗСУ в розмінуванні та сприятиме досягненню цілей Коаліції з розмінування, очолюваної Литвою та Ісландією.
Цього року Литва надіслала Україні 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577 та М113, антидронові системи, зимове спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси для протитанкового гранатомета Карл Густав, системи дистанційного ініціювання вибуху RISE-1, генератори, навантажувачі, причепи тощо.