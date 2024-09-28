26 жовтня в Ірпені відбудеться Шаховий турнір Київщини.

Захід буде присвячений пам'яті тренера Ірпінського шахово-шашкового клубу Анатолія Нечитайла.

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В обласному турнірі візьмуть участь кращі юні шахісти серед учнівської молоді.

Змагання з шахів в Ірпені

Це не перші шахові змагання, які проводять в Ірпені.

«Молодіжний парламент Ірпеня в рамках проєкту «Молодіжна спортивна ліга» вже більше року активно організовує та підтримує шахові турніри й інші ініціативи, спрямовані на розвиток інтелектуальних видів спорту серед молоді Ірпінської громади», - повідомила президентка Молодіжного парламенту Ірпеня Юлія Тишкевич.

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Вона переконана, що шаховий турнір Київщини стане ключовою спортивною подією цієї осені.

«Це можливість для юних стратегів продемонструвати свої навички та позмагатися із сильними суперниками в інтелектуальній боротьбі», - додала Тишкевич.

Шаховий турнір Київщини: як взяти участь

Захід відбудеться 26 жовтня 2024 року в місті Ірпінь Київської області.

Змагання стартують о 10:00.

Зареєструватися на турнір можна за електронною формою:

https://forms.gle/6fuk7pKiJcyJHRNA6

Деталі за номером: +380503201241

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Шаховий турнір Київщини проводять за ініціативи ГО «Молодіжний парламент Ірпеня» спільно з Ірпінською дитячо-юнацькою спортивною школою, Федерацією шахів України, інформаційним агентством ITV, Товариством «ВІДВАЖНИХ» та за підтримки обласної влади Київщини.