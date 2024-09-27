Кабінет міністрів призначив Сергія Сухомлина очільником Державної агенції відновлення та розвитку інфраструктури.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Хто такий Сергій Сухомлин

Сергій Сухомлин був обраний на посаду міського голови Житомира у 2015 році.

Вдруге його переобрали на виборах у 2020 році.

19 вересня житомирський міський голова достроково склав повноваження.

Сухомлин зазначав, що збирався йти в ЗСУ, пройшов ВЛК, ТЦК та СП, але не отримав погодження від Генштабу, тому йому надійшла інша пропозиція.

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Кадрові перестановки в Кабміні та Офісі президента − що відомо

Під засідання Верховної Ради 5 вересня:

  • було звільнено міністра закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук та Віталій Коваль з посади голови Фонду державного майна
  • було підтримано призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністерки юстиції
  • призначено Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій та Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України
  • ухвалено рішення про призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України та Миколи Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій
  • призначено Наталію Калмикову міністеркою у справах ветеранів та Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

4 вересня президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.

 

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