Кабінет міністрів призначив Сергія Сухомлина очільником Державної агенції відновлення та розвитку інфраструктури.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Хто такий Сергій Сухомлин

Сергій Сухомлин був обраний на посаду міського голови Житомира у 2015 році.

Вдруге його переобрали на виборах у 2020 році.

19 вересня житомирський міський голова достроково склав повноваження.

Сухомлин зазначав, що збирався йти в ЗСУ, пройшов ВЛК, ТЦК та СП, але не отримав погодження від Генштабу, тому йому надійшла інша пропозиція.

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