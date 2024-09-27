Експосадовець оборонного заводу та його спільники отримали нові підозри у справі про розкрадання ще 32 млн грн державних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків Збройних сил України.

Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

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В Україні оголосили про нові підозри посадовцям оборонного заводу

Контррозвідка СБУ спільно з Бюро економічної безпеки та у взаємодії з керівництвом акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» викрила привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих винищувачів.

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Йдеться про злочинну схему, яку правоохоронці ліквідували у грудні 2023 року на одному з оборонних підприємств України.

Тоді вже ексдиректора заводу викрили на розкраданні щонайменше 4 млн грн під час закупівлі модулів до радіолокаційних систем на українські винищувачі.

Наразі правоохоронці задокументували додатково ще 32 млн грн, які фігурант разом із спільниками вивів «у тінь».

Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 36 млн грн.

За матеріалами справи, схема полягала у прийманні на баланс підприємства завідомо бракованих деталей, які на завод постачали «свої» підприємства.

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При цьому кошти, які сплачували за ці несправні деталі, потім переводили у готівку та розподіляли між учасниками схеми.

Які статті інкримінують посадовцям

Ексдиректору держпідприємства, його ексзаступниці, шести керівникам підконтрольних фірм та ще двом їхнім спільникам повідомили про підозру за:

ч. 2, 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній)

ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією) Кримінального кодексу України.

Крім того, учасникам злочинної схеми інкримінують:

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією)

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією) ККУ.

Зловмисникам загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Ексочільник держпідприємства переховується за межами України.

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.

ДБР викрило експосадовця, який привласнив майже 1 млн грн на будівництві військового об’єкту

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру експосадовцю Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України, який привласнив майже один мільйон гривень з державного бюджету.

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Він уклав договір з приватним підприємством на будівництво водогону для одного зі збройних формувань регіону. Вартість робіт склала майже один мільйон гривень.

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності.