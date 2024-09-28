У Міністерстві охорони здоров’я визначили хвороби та стани, при яких можуть призначити ліки на основі медичного канабісу.

Їх перелік опублікували на сайті відомства.

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Препарати на основі медичного канабісу можна буде отримати лише за електронним рецептом лікаря, а дані про призначення вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

У яких випадках призначатимуть медичний канабіс

Призначити ліки з медичного канабісу можна буде пацієнтам, що мають один з діагнозів, який є у переліку МОЗ.

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Хронічний або нейропатичний біль та/або спастичність, спричинені злоякісними новоутвореннями, діабетичною нейропатією, травмою спинного мозку, внутрішньочерепними травмами тощо;

Нудота та блювання внаслідок хімієтерапії під час лікування новоутворень;

Хвороба Паркінсона, синдром де ля Туретта;

Рефрактерна (фармрезистентна) епілепсія;

Захворювання, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто, синдром Драве, туберозний склероз;

Втрата ваги, пов’язана з анорексією у пацієнтів з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту людини;

Інші захворювання - виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

Йдеться про випадки, коли інші ліки не забезпечують очікуваного терапевтичного ефекту або спричиняють побічні реакції, які пацієнт погано переносить.

Як призначатимуть медичний канабіс

У МОЗ пояснили, що лікар індивідуально визначатиме дозування та режим прийому ліків на основі канабісу. Враховуватимуться вік, вага, стан здоровʼя, супутні захворювання пацієнта та інші фактори.

Такі препарати також можна призначати дітям. Проте виключно за умови, що співвідношення канабідіолу до тетрагідроканабінолу в них становить більше 20:1, а максимальна добова доза не перевищує 25 мг/кг ваги тіла

Водночас ліки на основі медичного канабісу не призначають вагітним та жінкам, які годують груддю (у разі використання лікарських засобів з тетрагідроканабінолом); пацієнтам із відомою чи підозрюваною особистою або сімейною історією шизофренії чи іншого психотичного розладу, а також у разі, якщо у пацієнта є тяжкі розлади особистості (виняток - депресія, пов’язана з основним захворюванням).

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Серед протипоказань - підвищена чутливість до канабіноїдів або будь-якої іншої допоміжної речовини лікарського засобу.

Пацієнтам, що мають помірні або тяжкі порушення функції печінки, призначати лікарські засоби канабісу не рекомендується або ж дозволяється за умови зменшення дозування.

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Приймання лікарського засобу на основі канабісу має бути припинено, якщо протягом 4-12 тижнів не буде отримано бажаного терапевтичного ефекту або у разі серйозних побічних реакцій (в тому числі пов’язаних із психічним станом).

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що вся діяльність, пов’язана із медичним канабісом, суворо контролюватиметься державою, а рекреаційне (немедичне) застосування канабісу, як і раніше, заборонене.