Сергій Коляда про виклики справедливого розгляду України у Вашингтоні в ці дні.

«Ми не знаємо, хто буде президентом після листопада - лише Америка вирішує, хто буде президентом. Але ми знаємо, що до листопада ми можемо зупинити Путіна. Ми повинні це зробити, ми спробуємо на полі бою з нашими героїчними воїнами», - сказав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що вирішив зустрітися з обома кандидатами у президенти США, адже невідомо, хто переможе на виборах, а до листопада Україна може «зупинити Путіна».

Володимир Зеленський зазначив , що треба натиснути на російського диктатора та примусити його до миру.

У п'ятницю, 27 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський наголосив, що потрібно перекрити будь-які можливості для Москви отримувати гроші на війну від продажу нафти й газу, а також усі канали постачання західних компонентів для російських ракет.

Що сказав Трамп про закінчення війни

На брифінгу перед зустріччю Дональд Трамп заявив, що у разі його перемоги на виборах потрібно буде працювати з обома сторонами - як з Україною, так і з Росією.

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Він вкотре повторив, що зміг би швидко закінчити війну.

«У нас дуже хороші відносини (із Зеленським), і у мене також дуже хороші відносини, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми переможемо, я думаю, що ми вирішимо це питання дуже швидко», - сказав Трамп.

Після зустрічі кандидат у президенти США сказав, що хоче «чесної» угоди, яка призведе до припинення війни. Про це пише Голос Америки.

На уточнювальне запитання, як виглядатиме його бачення такої угоди, Дональд Трамп сказав, що «поки що рано це говорити»

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«У мене є свої ідеї, і у президента точно є свої ідеї. Це має бути справедливо», - додав Трамп в ефірі Fox News.

Зеленський представив США План перемоги

За підсумками візиту до Сполучених штатів президент Володимир Зеленський заявив, що представив у США План перемоги України.

«Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України - це швидший мир. Усе ключове для України - на столі у партнерів, усе розглядається», - сказав глава держави у своєму вечірньому зверненні.

Він зауважив, що йдеться, зокрема, про далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії та кроки щодо російських активів.

«Для України важливо, щоб Америка розуміла Україну безпосередньо. Саме так і є. Цю російську війну треба закінчувати, і закінчувати справедливо, щоб жоден агресор не робив більше такого, як Росія», - сказав український президент.