Російська влада намагається вплинути на рішення західних країн щодо далекобійних ударів України по території РФ.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

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На думку фахівців, ці зусилля Москви свідчать, що РФ глибоко занепокоєна можливим оперативним тиском, який створюватимуть такі удари.

«Ці зусилля Росії свідчать про глибоке занепокоєння оперативним тиском, який такі удари по РФ можуть спричинити на російські наступальні операції в Україні, хоча офіційні особи США все ще вагаються, чи дозволити Україні завдавати такі удари», - зауважили в ISW.

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Як далекобійні удари по РФ можуть вплинути на війну

26 вересня The New York Times з посиланням на неназваних офіційних осіб США повідомило, що оцінки американської розвідки «применшують» вплив, який ракети великої дальності матимуть на перебіг війн. Це пов'язано з обмеженою кількістю такої зброї в Україні та невизначеністю щодо майбутніх поставок такого озброєння.

Видання зазначає, що офіційні особи у Збройних силах США та адміністрації Байдена, які підтримують зміну політики, заявили, що західна зброя дозволить Україні бити по більш віддалених російських базах і складах боєприпасів.

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Це змусить російських військових перемістити склади боєприпасів, командні пункти, бойові вертольоти та іншу техніку за межі досяжності західних ракет, що вплине на логістику росіян. Зокрема, значно ускладнить російські шляхи постачання в Україну.

Для прикладу в ISW нагадали як влітку 2022 року українські війська завдали серію ударів з HIMARS по російським складам боєприпасів на окупованій території України. Тоді це змусило армію РФ розосередити склади боєприпасів і знизило ефективність російської логістики.

Аналітики роблять висновок, що РФ докладає значних зусиль, аби Захід не дозволив Києву бити вглиб Росії далекобійною зброєю.

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Дозвіл на удари вглиб Росії - можливі ризики

Аналітики ISW вважають, що переваги для України від ударів вглиб Росії перевищують ризики у разі можливої російської відповіді.

«Вигоди від дозволу Україні використовувати проти Росії надані Заходом системи дальнього радіуса дії можуть переважати над ризиком російської відплати більше, ніж західні політики наразі розглядають», - пишуть фахівці.

Вони зазначають, що США та інші західні партнери все ж не наважуються дозволити Україні бити вглиб РФ та побоюються ескалації.

«NYT пише, що Росія, ймовірно, відповість більшою силою проти США та їхніх союзників, можливо, прихованими атаками на американські та європейські стратегічні об'єкти та військові бази в Європі, якщо Захід дозволить Україні використовувати надані системи для ударів по об'єктах у Росії», - пояснюють аналітики.

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При цьому, як повідомляють в ISW, Кремль давно проводить таємні операції проти західних країн. Фахівці припускають, що РФ може мати намір посилити ці операції, незалежно від рішення Заходу. Оскільки такі дії підтримують інші цілі Москви по дестабілізації європейських країн і підривають військову готовність НАТО.