Вночі сили ППО збили 69 ударних дронів РФ та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Росіяни атакували Україну «шахедами» та ракетами

Один безпілотник полетів у напрямку Росії. Ще три були локаційно втрачені.

Загалом окупанти запустили по Україні 73 ударних дронів.

Крім «шахедів» та ракет Х-59/69, армія РФ вдарила двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Атакували з території окупованого Криму. Про збиття балістики не повідомляється.

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Протиповітряна оборона працювала у 13 областях.

На підступах до Києва і в області працювала ППО

Сили ППО збили приблизно півтора десятка російських ударних дронів на підступах до Києва та на території столиці.

Про це повідомили в КМВА.

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі.

Було пошкоджено нежитлове приміщення.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Вночі ворог вдарив по Одещині

Внаслідок ракетного обстрілу у Білгород-Дністровському районі Одеської області загорілася база відпочинку.

Вона частково зруйнована.

Наслідки удару по Одещині. Фото: Олег Кіпер, Telegram.

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Також вигоріли дві поруч припарковані легкові автівки.

Наслідки удару по Одещині. Фото: Олег Кіпер, Telegram.

За даними обласної влади, загиблих та постраждалих немає.