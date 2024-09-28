Вночі сили ППО збили 69 ударних дронів РФ та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Про це повідомили у Повітряних силах.
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Росіяни атакували Україну «шахедами» та ракетами
Один безпілотник полетів у напрямку Росії. Ще три були локаційно втрачені.
Загалом окупанти запустили по Україні 73 ударних дронів.
Крім «шахедів» та ракет Х-59/69, армія РФ вдарила двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Атакували з території окупованого Криму. Про збиття балістики не повідомляється.
Протиповітряна оборона працювала у 13 областях.
На підступах до Києва і в області працювала ППО
Сили ППО збили приблизно півтора десятка російських ударних дронів на підступах до Києва та на території столиці.
Про це повідомили в КМВА.
Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі.
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Було пошкоджено нежитлове приміщення.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
Вночі ворог вдарив по Одещині
Внаслідок ракетного обстрілу у Білгород-Дністровському районі Одеської області загорілася база відпочинку.
Вона частково зруйнована.
Також вигоріли дві поруч припарковані легкові автівки.
За даними обласної влади, загиблих та постраждалих немає.