Вночі сили ППО збили 69 ударних дронів РФ та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69. 

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Росіяни атакували Україну «шахедами» та ракетами

Один безпілотник полетів у напрямку Росії. Ще три були локаційно втрачені. 

Загалом окупанти запустили по Україні 73 ударних дронів. 

Крім «шахедів» та ракет Х-59/69, армія РФ вдарила двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Атакували з території окупованого Криму. Про збиття балістики не повідомляється. 

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Протиповітряна оборона працювала у 13 областях. 

На підступах до Києва і в області працювала ППО 

Сили ППО збили приблизно півтора десятка російських ударних дронів на підступах до Києва та на території столиці. 

Про це повідомили в КМВА. 

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі. 

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Українські дрони продовжують своє полювання на позиції ворожої армії.

Було пошкоджено нежитлове приміщення. 

Інформація щодо постраждалих не надходила. 

Вночі ворог вдарив по Одещині

Внаслідок ракетного обстрілу у Білгород-Дністровському районі Одеської області загорілася база відпочинку.

Вона частково зруйнована. 

Наслідки удару по Одещині. Фото: Олег Кіпер, Telegram.

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Також вигоріли дві поруч припарковані легкові автівки. 

Наслідки удару по Одещині. Фото: Олег Кіпер, Telegram.

За даними обласної влади, загиблих та постраждалих немає. 

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