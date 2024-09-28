Ізраїльська армія заявила про знищення на півдні Лівану командира ракетного підрозділу «Хезболла» Мухаммеда Ісмаїла, його заступника Хусейна Ісмаїла та ще кількох командирів під час останнього удару по Бейруту.

Про це повідомляє Times of Israel.

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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира ракетного підрозділу «Хезболли»

За даними ЦАХАЛу, командир ракетних військ «Хезболли» був відповідальним за численні атаки на Ізраїль під час війни, в тому числі за обстріл Тель-Авіва в середу балістичними ракетами.

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Водночас лідер «Хезболли» Хасан Насралла все ще не виходив на зв’язок після ударів Ізраїлю по південних передмістях Бейрута, повідомило агентству Reuters джерело, близьке до ліванського збройного угруповання.

Проте, за словами джерела, Насралла живий. А іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило, що він у безпеці.

Високопоставлений іранський чиновник з питань безпеки заявив Reuters, що Тегеран перевіряє його статус.

Через кілька годин після атаки «Хезболла» все ще не зробила жодної заяви про його долю.

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі зі свого боку заявив, що військові все ще вивчають результати удару по штаб-квартирі «Хезболли» і не будуть робити висновків про те, чи був убитий Насралла.

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«Ми повідомимо, як тільки дізнаємося. Наш удар був дуже точним», - сказав він.

Ізраїль ударив по головному штабу «Хезболли» в Бейруті

У п’ятницю військово-повітряні сили Ізраїлю ввечері завдали удару по головному штабу «Хезболли» у Бейруті.

За непідтвердженими повідомленнями ізраїльських ЗМІ, ціллю удару був лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Своєю чергою глава Пентагону Ллойд Остін сказав, що Ізраїль не попереджав Сполучені Штати заздалегідь, що завдаватиме ударів по Бейруту. Він також відмовився давати будь-яку оцінку удару стосовно можливої ліквідації Насралли, зазначивши, що незабаром знову розмовлятиме з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом для отримання оновленої інформації.