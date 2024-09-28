У ніч на суботу російські війська обстріляли Добропілля на Донеччині.

Поранено сім мешканців.

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Про це повідомили в прокуратурі області.

Окупанти вдарили по центру Добропілля

Під ворожим вогнем опинилось середмістя зі щільною житловою забудовою.

Засоби ураження поцілили по багатоквартирних і приватних будинках.

На місці влучань зайнялися пожежі.

Крім житлових будинків, пошкоджені адмінбудівля та гараж.

«П’ятьох чоловіків віком від 30 до 79 років, 72-річну дружину одного з них та ще одну жінку 65 років доставлено до лікарні. У них діагностовано мінно-вибухову, черепно-мозкову травми, струс головного мозку, колото-різані рани», - уточнили в прокуратурі.

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Тип зброї, з якої вдарили окупанти, встановлюють.