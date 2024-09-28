У ніч на суботу російські війська обстріляли Добропілля на Донеччині.
Поранено сім мешканців.
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Про це повідомили в прокуратурі області.
Окупанти вдарили по центру Добропілля
Під ворожим вогнем опинилось середмістя зі щільною житловою забудовою.
Засоби ураження поцілили по багатоквартирних і приватних будинках.
На місці влучань зайнялися пожежі.
Крім житлових будинків, пошкоджені адмінбудівля та гараж.
«П’ятьох чоловіків віком від 30 до 79 років, 72-річну дружину одного з них та ще одну жінку 65 років доставлено до лікарні. У них діагностовано мінно-вибухову, черепно-мозкову травми, струс головного мозку, колото-різані рани», - уточнили в прокуратурі.
Тип зброї, з якої вдарили окупанти, встановлюють.
Минулої доби окупанти вбили одного жителя Донеччини
Протягом минулої доби російські війська обстріляли 13 населених пунктів області.
Загинула одна людина. Ще 14 були поранені.
Жертвою агресора став житель села Нове. Окупанти скинули авіабомбу «ФАБ-250» з модулем УМПК.
П’ять ударів ворог завдав по Костянтинівці - ракетою «Х-38», трьома ФАБами та артилерією. Руйнувань зазнали три багатоквартирних і два приватних будинки, ринок (88 павільйонів), торговий центр та критична інфраструктура.
По Слов’янську росіяни вдарили двома бомбами «УМПБ Д-30СН» - пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.
Внаслідок російських обстрілів у Покровську пошкоджено 4 приватних будинки, в Іллінівці - заклад освіти, у Степанівці - 4 приватних оселі, господарчі споруди, автомобілі.
Загалом внаслідок ворожих атак в області пошкоджено 47 цивільних об’єктів. Половина з них - це житлові будинки.