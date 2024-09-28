Ізраїль заявив про ліквідацію лідера «Хезболли» Хасана Насраллу після ударів по столиці Лівану - Бейруту.

Про це йдеться у заяві ЦАХАЛу.

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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера «Хезболли»

Зазначається, що лідер «Хезболли» та один з її засновників був ліквідований разом з командувачем Південного фронту Алі Каркі та іншими командирами угруповання у Бейруті 27 вересня.

У ЦАХАЛі розповіли, що після отримання точних розвідувальних даних літаки військово-повітряних сил Ізраїлю завдали цілеспрямованого удару по центральному штабу «Хезболли», який розташовувався під землею під житловим будинком у Бейруті.

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«Удар був нанесений в той час, коли вище командування «Хезболли» керувало зі штаб-квартири та здійснювало терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль», - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Насралла керував угрупованням протягом 32 років.

Ізраїль стверджує, що за цей час він був відповідальним за вбивство багатьох ізраїльських цивільних та військових, а також за планування і здійснення тисяч терористичних актів.

«Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти проти будь-кого, хто підтримує і здійснює тероризм проти Держави Ізраїль та її народу», - йдеться у заяві.

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«Хезболла» загибель свого лідера поки що не підтверджувала.

Ізраїль ударив по головному штабу «Хезболли» в Бейруті

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по головному штабу «Хезболли» у Бейруті.

За непідтвердженими повідомленнями ізраїльських ЗМІ, ціллю удару був лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Своєю чергою глава Пентагону Ллойд Остін сказав, що Ізраїль не попереджав Сполучені Штати заздалегідь, що завдаватиме ударів по Бейруту. Він також відмовився давати будь-яку оцінку удару стосовно можливої ліквідації Насралли, зазначивши, що незабаром знову розмовлятиме з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом для отримання оновленої інформації.