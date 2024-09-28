Литва оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони країни.

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Новий пакет допомоги від Литви: що отримає Україна

За даними литовського відомства, Україна отримає логістичне обладнання, боєприпаси, ноутбуки та іншу допомогу.

Фото: Міноборони Литви.

Очікується, що ця допомога прибуде вже цього тижня.

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«Наша підтримка непохитна, наша рішучість чітка: Україна переможе, бо свобода завжди перемагає. Разом до перемоги!» - йдеться у повідомленні відомства.

Фото: Міноборони Литви.

Як Литва підтримує Україну

У литовському Міноборони розповіли, що у відповідь на запити України цього року вже передали боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери, системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси до протитанкового гранатомета «Карл Густав», снаряди, системи дистанційного підриву RISE-1, зимове спорядження та одяг, генератори тощо.

З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 683 млн євро.

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Зазначається, що загальна підтримка України з боку Литви вже перевищила мільярд євро.