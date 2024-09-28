Єврокомісія та Агентство авіаційної безпеки Євросоюзу (EASA) попередили, що на тлі ескалації ракетних обстрілів між Ізраїлем і «Хезболлою» авіакомпаніям слід уникати ліванського та ізраїльського повітряного простору протягом наступного місяця.

Про це йдеться на сайті EASA.

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У своїй заяві відомства попередили про «загальну активізацію повітряних ударів і погіршення ситуації з безпекою» і видали офіційну рекомендацію «не здійснювати польоти в повітряному просторі Лівану та Ізраїлю на всіх рівнях польотів».

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ЄС рекомендує авіакомпаніям на місяць уникати польотів через Ізраїль та Ліван

Рекомендація діє до 31 жовтня і «може бути переглянута раніше», - йдеться в заяві.

«EASA продовжить уважно стежити за ситуацією, щоб оцінити, чи відбувається збільшення або зменшення ризиків для операторів повітряних суден ЄС в результаті зростання загрози», - заявили в організації.

Протягом останніх тижнів обстріли на лівано-ізраїльському кордоні посилились.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю уже кілька разів завдавала удару по Бейруту, в результаті останньої атаки було ліквідовано лідера «Хезболли» Хасана Насраллу.

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«Хезболла» підтвердила смерть свого лідера Насралли

Ліванське шиїтське угрупування «Хезболла» в суботу підтвердило смерть свого лідера Хасана Насралли.

Про це повідомляє Al Jazeera.

У своїй заяві ліванське угрупування підтвердило заяви Ізраїлю про те, що Насралла був убитий вчора в результаті масованого удару по Бейруту.

У «Хезболлі» додали, що продовжать «боротьбу проти Ізраїлю на підтримку Гази та Палестини, а також на захист Лівану та його народу».

Після ліквідації Насралли Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї було переведено в безпечне місце всередині країни з посиленими заходами безпеки, повідомили агентству Reuters два регіональних чиновники, поінформовані Тегераном.

Джерела повідомили, що Іран перебуває в постійному контакті з ліванською «Хезболлою» та іншими регіональними угрупованнями, щоб розуміти, як діяти далі після того, як Ізраїль ліквідував Хасана Насраллу.