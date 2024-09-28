У Сумах оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок ранкового удару по медзакладу.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«На знак скорботи за загиблими в Сумській територіальній громаді оголошено Дні жалоби 29 та 30 вересня. Співчуття рідним і близьким», - написав він.

За даними МОЗ, загинуло 9 людей. Ще 19 - постраждали.

Росіяни вдарили по лікарні у Сумах

Зранку росіяни завдали подвійного удару по місту.

Advertisement

Атакували «шахедами». Поцілили по медичному закладі.

Перший обстріл відбувся близько 7:35.

На момент вибухів у лікарні перебувало 86 пацієнтів та 38 працівників закладу.

Приблизно за годину росіяни вдарили вдруге - коли на місце події прибули рятувальники та поліцейські, відбувалася евакуація людей.

«Внаслідок вибухів частково зруйновано перекриття між першим та другим поверхами, а також четвертий поверх і дах чотириповерхової будівлі клінічної лікарні «Святого Пантелеймона», - розповіли в ДСНС.

Більше по темі У жовтні армія РФ відчує наслідки удару по Торопцю Естонська розвідка вважає, що найближчим часом удари України по складах із боєприпасами у Росії повпливають на ситуацію на фронті.

Надзвичайники вже завершили пошуково-рятувальні роботи. Наразі триває розбір завалів.

В результаті атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали будівлі медичних закладів.