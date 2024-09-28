У Сумах оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок ранкового удару по медзакладу. 

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. 

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«На знак скорботи за загиблими в Сумській територіальній громаді оголошено Дні жалоби 29 та 30 вересня. Співчуття рідним і близьким», - написав він.

За даними МОЗ, загинуло 9 людей. Ще 19 - постраждали. 

Росіяни вдарили по лікарні у Сумах

Зранку росіяни завдали подвійного удару по місту. 

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Атакували «шахедами». Поцілили по медичному закладі. 

Перший обстріл відбувся близько 7:35. 

На момент вибухів у лікарні перебувало 86 пацієнтів та 38 працівників закладу.

Приблизно за годину росіяни вдарили вдруге - коли на місце події прибули рятувальники та поліцейські, відбувалася евакуація людей. 

«Внаслідок вибухів частково зруйновано перекриття між першим та другим поверхами, а також четвертий поверх і дах чотириповерхової будівлі клінічної лікарні «Святого Пантелеймона», - розповіли в ДСНС. 

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Надзвичайники вже завершили пошуково-рятувальні роботи. Наразі триває розбір завалів.  

В результаті атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали будівлі медичних закладів. 

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Удар по Сумах: що відомо про загиблих 

Станом на 13:00 відомо про 9 загиблих та 19 постраждалих. 

Серед жертв окупантів - медична сестра. Про це повідомили в МОЗ. 

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Також внаслідок ворожої атаки під час несення служби загинув поліцейський Ігор Поладич. 

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Понад 20 років свого життя Ігор присвятив службі в органах внутрішніх справ. 

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