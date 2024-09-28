У Сумах оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок ранкового удару по медзакладу.
Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.
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«На знак скорботи за загиблими в Сумській територіальній громаді оголошено Дні жалоби 29 та 30 вересня. Співчуття рідним і близьким», - написав він.
За даними МОЗ, загинуло 9 людей. Ще 19 - постраждали.
Росіяни вдарили по лікарні у Сумах
Зранку росіяни завдали подвійного удару по місту.
Атакували «шахедами». Поцілили по медичному закладі.
Перший обстріл відбувся близько 7:35.
На момент вибухів у лікарні перебувало 86 пацієнтів та 38 працівників закладу.
Приблизно за годину росіяни вдарили вдруге - коли на місце події прибули рятувальники та поліцейські, відбувалася евакуація людей.
«Внаслідок вибухів частково зруйновано перекриття між першим та другим поверхами, а також четвертий поверх і дах чотириповерхової будівлі клінічної лікарні «Святого Пантелеймона», - розповіли в ДСНС.
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Надзвичайники вже завершили пошуково-рятувальні роботи. Наразі триває розбір завалів.
В результаті атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали будівлі медичних закладів.
Удар по Сумах: що відомо про загиблих
Станом на 13:00 відомо про 9 загиблих та 19 постраждалих.
Серед жертв окупантів - медична сестра. Про це повідомили в МОЗ.
Також внаслідок ворожої атаки під час несення служби загинув поліцейський Ігор Поладич.
Йому було 43 роки. У чоловіка залишилася дружина, син та донька.
Понад 20 років свого життя Ігор присвятив службі в органах внутрішніх справ.