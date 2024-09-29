Україна розчарована інформацією про те, що Швейцарія підтримує «мирну ініціативу» Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ.

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У МЗС засудили підтримку Швейцарією ініціативи Китаю і Бразилії

У відомстві кажуть, що не можуть зрозуміти логіки Швейцарії.

«Адже спільно з Швейцарською Конфедерацією ми організували Перший Глобальний Саміт миру 15-16 червня у Бюргенштоці, в якому взяли участь представники ста країн і міжнародних інституцій. Наші країни продовжують активно співпрацювати над збільшенням кількості підписантів підсумкового Комюніке цього саміту. Швейцарія бере участь у тематичних конференціях з конкретних пунктів Формули миру, метою яких є підготовка спільної мирної рамки для відновлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України», - йдеться у повідомленні МЗС.

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Більше по темі Зеленський зустрівся з президентом США Байденом і віцепрезиденткою Гарріс Головною темою зустрічей лідерів стало обговорення підтримки Штатами України.

У відомстві наголосили, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах:

нічого про Україну без України;

ці пропозиції мають ґрунтуватися на Статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Київ вважає, що не потрібно створювати додаткові формати та платформи для обговорення шляхів досягнення миру для України. Адже ці питання можна вирішувати на майданчику, запропонованому Самітом миру, та в рамках Формули миру.

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«Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на Статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Такі «мирні ініціативи» лише створюють ілюзію діалогу, в той час як агресор продовжує свої злочинні дії», - наголосили в МЗС.

Швейцарія підтримує «мирну ініціативу» Китаю та Бразилії

Напередодні з'явилася інформація, що Швейцарія підтримала «мирну ініціативу», запропоновану Китаєм і Бразилією щодо України, попри те, що в документі немає посилань на Статут ООН і прямої згадки про територіальну цілісність.

Про це повідомляє Blick з посиланням на речника Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо.

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За його словами, Швейцарія підтримує китайсько-бразильську ініціативу, адже вона закликає до припинення вогню і політичного вирішення «конфлікту», а також пропонує альтернативу «войовничим промовам», які прозвучали в ООН як з боку України, так і РФ.

Водночас Бідо підкреслив важливість посилатися на Статут ООН у будь-яких мирних ініціативах щодо війни в Україні.