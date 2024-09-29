Внаслідок ранкових обстрілів у Херсоні постраждали двоє людей.

Окупанти атакують мирних мешканців з дронів.

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Росіяни атакують жителів Херсона з дронів

Зранку під удар агресора потрапив 36-річний чоловік.

«В нього - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також уламкові поранення руки і ноги», - розповіли в ОВА.

Потерпілого госпіталізували.

Близько десятої години росіяни скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі міста.

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Постраждала 61-річна жінка.

Вона сама звернулась до медиків. У неї мінно-вибухова травма та уламкові поранення.

Окупанти скинули вибухівку на автобус

Також у неділю окупанти знову скинули вибухівку з безпілотника на автобус.

На момент атаки транспорт працював на маршруті.

За даними міської влади, люди не постраждали.

У самому автобусі повибивало вікна.