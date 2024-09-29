Китай допомагає РФ, попри те, що заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України.

Постійні повідомлення про допомогу Китаю Росії підривають спроби Пекіна зобразити себе нейтральним посередником у війні в Україні.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Китай допомагає Росії у війні проти України

Експерти зауважили, що західні чиновники продовжують наголошувати на зусиллях КНР, спрямованих на підтримку військових дій Росії в Україні.

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Зокрема, аналітики згадали про матеріал видання The Times, у якому викрили надсилання невідомою компанією з Китаю низки військових безпілотників до Росії для тестування та можливого використання російськими військами в Україні.

За словами західного чиновника, минулого року компанія КНР підписала угоду із Росією, і є чіткі докази того, що китайські компанії постачають РФ смертоносну зброю для використання в Україні.

Більше по темі У Росії ліквідували полковника Олексія Коломєйцева, - джерела Зазначається, що це була спільна операція української розвідки та місцевого руху спротиву.

Крім цього, чиновник підтвердив інформацію Reuters від 25 вересня про секретну російську збройну програму у КНР щодо розробки ударних БпЛА великої дальності для використання проти України.

Заяви Китаю про мир в Україні не збігаються з діями, - Блінкен

27 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що приблизно 70% російського імпорту верстатів та 90% імпорту мікроелектроніки надходить з Китаю та Гонконгу і РФ використовує цей імпорт для виробництва ракет, бронетехніки та боєприпасів.

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Блінкен додав, що дії Китаю «не сходяться» із реальністю, оскільки Пекін заявляє про прагнення до миру в Україні, однак дозволяє здійснювати китайським компаніям дії, що допомагають російським військовим зусиллям.

«КНР неодноразово намагалася показати себе нейтральним посередником у війні в Україні, і постійні повідомлення про допомогу КНР російським військовим зусиллям підривають це твердження», - вважають в ISW.