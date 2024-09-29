28 вересня 2024 року, захищаючи Україну, загинув викладач факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка Богдан Маркевич.

Героєві було 38 років.

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Про це повідомили в навчальному закладі.

Захищаючи Україну, загинув Богдан Маркевич

Богдан Маркевич спочатку навчався на факультеті журналістики Львівського університету. Випустився у 2009 році.

Потім працював асистентом кафедри мови засобів масової інформації.

Колеги пам’ятають Богдана як зразкового працівника, справжнього інтелектуала, чудову, цікаву, добру людину, яка ніколи не відмовляла іншим у допомозі.

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У січні 2024 року Богдан Маркевич долучився до Збройних сил України та став на захист держави.

Загинув воїн 28 вересня 2024 року внаслідок ворожої атаки.

«Академічна спільнота Львівського національного університету імені Івана Франка глибоко сумує у зв’язку з непоправною втратою і висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам загиблого Героя», - йдеться у повідомленні університету.

У Студентській Раді факультету журналістики також висловили щирі співчуття через втрату викладача та героя.

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«Для всіх нас він залишиться не лише зразковим працівником, а й людиною, яка завжди допомагала та підтримувала. Богдан Михайлович любив свою роботу, а весь факультет обожнював його», - написали у студраді.