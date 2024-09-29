Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала ще одного посадовця «Хезболли».

Стверджується, що Набіль Каук загинув внаслідок авіаудару минулої ночі в столиці Лівану Бейруті.

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Про це пише The Times of Israel та повідомляє ЦАХАЛ.

Ліквідація командирів «Хезболли»

За даними ЦАХАЛу, Каук був командиром «підрозділу превентивної безпеки» «Хезболли» та старшим членом центральної ради угруповання.

Ізраїльські військові кажуть, що він був близьким до керівництва «Хезболли» і «брав безпосередню участь у просуванні терористичних атак проти Держави Ізраїль та її громадян, у тому числі в останні дні».

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Зазначається, що Каук приєднався до організації у 1980-х роках і працював заступником голови, а потім головою південного Лівану у виконавчій раді, а також заступником голови виконавчої ради.

Ізраїль повідомляє, що Каука ліквідували минулої ночі внаслідок авіаударів у районі Дахія на півдні Бейруту.

Ліквідація лідера «Хезболли» Хасана Насралли

28 вересня ЦАХАЛ заявив про загибель лідера «Хезболли» Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті. Він був ліквідований разом з командувачем Південного фронту Алі Каркі та іншими командирами угруповання 27 вересня.

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Тоді ізраїльська армія вдарила по центральному штабу «Хезболли», який розташовувався під землею під житловим будинком.

«Удар був нанесений в той час, коли вище командування «Хезболли» керувало зі штаб-квартири та здійснювало терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль», - повідомили Збройні сили Ізраїлю.

Згодом «Хезболла» підтвердила смерть Хасана Насралли.

Президент США Джо Байден заявив, що ліквідація лідера угруповання є «проявом справедливості для його численних жертв, включаючи тисячі американців, ізраїльтян і ліванських цивільних».

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На тлі ескалації ракетних обстрілів між Ізраїлем і «Хезболлою» в ЄС порадили авіакомпаніям уникати польотів над Ліваном та Ізраїлем. Така рекомендація діє до 31 жовтня і «може бути переглянута раніше».