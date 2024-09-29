Російські війська вдарили двома авіабомбами по селу Одноробівка Золочівської громади на Харківщині. 

Про це повідомили в поліції області. 

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Армія агресора обстріляла населений пункт у неділю вдень. 

Росіяни обстріляли Одноробівку

В епіцентрі влучань опинилися дві жінки. 

«83-річна місцева мешканка та її 49-річна донька, яка не пересувається самостійно, опинилися в епіцентрі влучання. У них гостра реакція на стрес. Поліцейські, які прибули на місце події, винесли жінок в інший будинок», - розповіли в поліції. 

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Внаслідок влучань ворожих авіабомб частково зруйновані та пошкоджені шість двоповерхових будинків, амбулаторія, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди, газо- та енергомережі. 

Наслідки обстрілу села Одноробівка на Харківщині. Фото прокуратури.
Наслідки обстрілу села Одноробівка на Харківщині. Фото прокуратури.

Минулої доби на Харківщині загинуло четверо людей

Внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби на Харківщині загинуло четверо людей. 

Ввечері окупанти вдарили КАБом по селу Слатине. Загинули троє чоловіків. Постраждали 7 людей. Пошкоджені модульний будинок, господарчі споруди та заклад освіти. 

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У Ківшарівці зачепило багатоквартирний будинок. 

Наслідки удару по смт Ківшарівка. Фото: Олег Синєгубов, Telegram.

У Козачій Лопані внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль. Загинув чоловік. Поранені три жінки.

У селі Подоли горів будинок. 

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