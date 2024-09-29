Російські війська вдарили двома авіабомбами по селу Одноробівка Золочівської громади на Харківщині.

Про це повідомили в поліції області.

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Армія агресора обстріляла населений пункт у неділю вдень.

Росіяни обстріляли Одноробівку

В епіцентрі влучань опинилися дві жінки.

«83-річна місцева мешканка та її 49-річна донька, яка не пересувається самостійно, опинилися в епіцентрі влучання. У них гостра реакція на стрес. Поліцейські, які прибули на місце події, винесли жінок в інший будинок», - розповіли в поліції.

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Внаслідок влучань ворожих авіабомб частково зруйновані та пошкоджені шість двоповерхових будинків, амбулаторія, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди, газо- та енергомережі.