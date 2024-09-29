Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області.

Про таке повідомляють джерела Kyiv Post.

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Атака на російський склад - спільна операція ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ.

Українські воїни атакували російський арсенал у Волгоградській області

Сталося це у ніч на 29 вересня - близько 2:30.

Внаслідок удару було уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань Волгоградської області.

Зазначається, що відстань до цілі - понад 600 кілометрів.

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Російський склад атакували 120 дронів

За інформацією джерел в українській розвідці, арсенал атакували 120 ударних дронів-камікадзе різних типів. Усі вони - українського виробництва.

Як повідомляють російські пабліки у соцмережах, в районі влучання було чутно гучні вибухи. Після чого розпочалася масштабна пожежа.

Внаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння.

Більше по темі У Сумах оголосили дводенну жалобу за загиблими Внаслідок російського обстрілу у місті загинуло 9 людей.

Це, кажуть джерела, спричинить нестачу боєприпасів у забезпеченні підрозділів окупаційної армії РФ.

Росію масовано атакували безпілотники

Цієї ночі Росію масовано атакували дрони.

Міноборони країни-агресора звітувало про начебто 125 збитих безпілотників.

Найбільше БПЛА прилетіло у Волгоградську область.

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Місцева влада заявила, що над регіоном нібито були «перехоплені та нейтралізовані» кілька дронів. А внаслідок падіння уламків загорілася суха трава.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко писав, що під атакою опинився склад боєприпасів у Котлубані.

«Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони рф. Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них», - написав він у своєму Telegram.