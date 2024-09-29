Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області.
Про таке повідомляють джерела Kyiv Post.
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Атака на російський склад - спільна операція ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ.
Українські воїни атакували російський арсенал у Волгоградській області
Сталося це у ніч на 29 вересня - близько 2:30.
Внаслідок удару було уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань Волгоградської області.
Зазначається, що відстань до цілі - понад 600 кілометрів.
Російський склад атакували 120 дронів
За інформацією джерел в українській розвідці, арсенал атакували 120 ударних дронів-камікадзе різних типів. Усі вони - українського виробництва.
Як повідомляють російські пабліки у соцмережах, в районі влучання було чутно гучні вибухи. Після чого розпочалася масштабна пожежа.
Внаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння.
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Це, кажуть джерела, спричинить нестачу боєприпасів у забезпеченні підрозділів окупаційної армії РФ.
Росію масовано атакували безпілотники
Цієї ночі Росію масовано атакували дрони.
Міноборони країни-агресора звітувало про начебто 125 збитих безпілотників.
Найбільше БПЛА прилетіло у Волгоградську область.
Місцева влада заявила, що над регіоном нібито були «перехоплені та нейтралізовані» кілька дронів. А внаслідок падіння уламків загорілася суха трава.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко писав, що під атакою опинився склад боєприпасів у Котлубані.
«Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони рф. Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них», - написав він у своєму Telegram.