Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру.

Пам'ятні заходи відбулися на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

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Про це повідомила пресслужба глави держави.

Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру

Представники юдейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву.

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Володимир Зеленський подякував усім, хто зібрався вшанувати пам'ять загиблих.

Глава держави наголосив, що світ не повинен забувати страшні сторінки історії.

«Ми не можемо забувати про такі страшні часи - фашизму, нацизму. Маємо про це нагадувати всім. Згадувати не лише в Україні, а й нагадувати всім, хто за кордонами нашої держави, що такі страшні часи не можуть повернутися знову», - наголосив він.

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83-ті роковини трагедії Бабиного Яру

29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру.

Цього року це вже 83 роковини наймасовішого розстрілу в урочищі, який вчинили нацисти 29-30 вересня 1941 року.

Тоді за два дні загинуло понад 33 тисячі людей.

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Сьогодні Бабин Яр - це місце пам’яті, некрополь близько 100 тисяч цивільних громадян і військовополонених, розстріляних нацистами у 1941–1943 роках.

Серед них були не лише українці, в тому числі червоноармійці, комуністи та члени УПА, а й євреї, роми та представники інших національностей. Тоді німці розстрілювати всіх, хто не вписувався в їхні ідеологічні уявлення про ідеальний світ.