У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці масованого обстрілу.
За даними обласної влади, до медиків звернулося 16 постраждалих.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Наслідки масованого обстрілу Запоріжжя
Внаслідок обстрілу поранені дев'ять жінок, п'ять чоловіків та двоє неповнолітніх. Це хлопець 17 років та 8-річна дівчинка.
У лікарні залишаються дві жінки.
Серед них - потерпіла, яку рятувальники дістали з-під завалів. Її стан медики оцінювали як тяжкий.
Внаслідок обстрілів частково зруйновані багатоповерхівка та приватний будинок.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені складські приміщення, об’єкти інфраструктури, довколишні багатоквартирні будинки, домоволодіння, гаражі та автомобілі.
Росіяни скинули на Запоріжжя 13 авіабомб
Російські війська атакували місто зранку.
За попередніми даними, скинули 13 авіабомб.
Масований обстріл тривав приблизно пів години.
Росіяни вночі вкотре вдарили КАБами по Запоріжжю: є жертви
Крім житлових будинків, внаслідок удару пошкоджено будівлю вокзалу станції Запоріжжя-1 та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя-Солотвино. Згодом в Укрзалізниці повідомили, що рух поїздів до/зі станції Запоріжжя-1 поновили.