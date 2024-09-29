Російська армія атакувала залізничний вокзал на Сумщині FPV-дронами.
Під ворожий удар потрапила станція в місті Хутір-Мийлівський (Дружба) Шосткинського району.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Через атаку на залізницю на Сумщині є постраждалі
Внаслідок ворожого обстрілу постраждало троє людей.
«У результаті ворожого обстрілу FPV-дронами прикордонної залізничної станції на Сумщині зазнали поранення машиніст, працівник станції та пасажирка поїзда №6605», - повідомили в Укрзалізниці.
Там зазначили, що був пошкоджений броньований тепловоз. Тому далі поїзд має рушити з допоміжним локомотивом з невеликою затримкою.
Росіяни обстріляли вокзал та потяг у Запоріжжі
Зранку внаслідок обстрілу станції Запоріжжя-1 було пошкоджено будівлю вокзалу та потяг, що прямував до Солотвино.
Укрзалізниця попереджала про зміни у руху поїздів. Згодом там повідомили, що рух поїздів до/зі станції Запоріжжя-1 поновили.
«Залізничники оперативно відновили пошкоджені ділянки колії, зараз працюємо над відновленням живлення. Тим часом усі поїзди в регіоні рухаються під резервними тепловозами, це може генерувати незначні затримки, але жодного рейсу не скасовано», - зазначили в компанії.