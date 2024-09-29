Число загиблих у Непалі внаслідок масштабних повеней та зсувів ґрунту зросло до щонайменше 120 людей.

Про це повідомляє DW.

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«Кількість загиблих від мусонних повеней та зсувів у Непалі в неділю зросла до 126 осіб, десятки людей досі вважаються зниклими безвісти», - йдеться у повідомленні.

Повені в Непалі: жертв може бути більше

Очікується, що кількість жертв зросте ще більше, оскільки повідомлення надходять із сільських районів країни.

Проливні дощі почалися ввечері у четвер та відтоді охопили більшу частину Непалу, особливо східні та центральні регіони.

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Сьогодні погодні умови покращилися, що дозволило продовжити роботи з порятунку, відновлення та очищення.

Більше половини смертей було зафіксовано в столиці країни - місті Катманду та прилеглих районах.

Місцеві посадовці повідомляють, що ці опади стали найсильнішими протягом останніх десятиліть в Катманду.

У деяких районах також повідомлялося про перебої з електропостачанням та Інтернетом.

Тим часом уряд Непалу закрив школи та коледжі в країні на три дні.