Число загиблих у Непалі внаслідок масштабних повеней та зсувів ґрунту зросло до щонайменше 120 людей.
Про це повідомляє DW.
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«Кількість загиблих від мусонних повеней та зсувів у Непалі в неділю зросла до 126 осіб, десятки людей досі вважаються зниклими безвісти», - йдеться у повідомленні.
Повені в Непалі: жертв може бути більше
Очікується, що кількість жертв зросте ще більше, оскільки повідомлення надходять із сільських районів країни.
Проливні дощі почалися ввечері у четвер та відтоді охопили більшу частину Непалу, особливо східні та центральні регіони.
Сьогодні погодні умови покращилися, що дозволило продовжити роботи з порятунку, відновлення та очищення.
Більше половини смертей було зафіксовано в столиці країни - місті Катманду та прилеглих районах.
Місцеві посадовці повідомляють, що ці опади стали найсильнішими протягом останніх десятиліть в Катманду.
У деяких районах також повідомлялося про перебої з електропостачанням та Інтернетом.
Тим часом уряд Непалу закрив школи та коледжі в країні на три дні.