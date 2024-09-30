Супутникові зображення, опубліковані незалежним інформаційним агентством «Радіо Свобода» увечері 29 вересня, схоже, вказують на те, що раніше українські безпілотники налетіли на склади боєприпасів і ракет у російському місті Котлубань. На зображеннях видно пошкодження від пожежі біля території, де зберігалося озброєння, але справжній арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії виявився недоторканим. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Однак у Генштабі Збройних сил України (ЗСУ) підтвердили, що безпілотники ЗСУ рано вранці в неділю успішно вразили арсенал у Волгоградській області у взаємодії з підрозділами ССО, ЗСУ та СБУ. «За наявною інформацією, за день до удару на арсенал прибув ешелон з іранськими ракетами», – повідомили в управлінні Генштабу ЗСУ та додали: «Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів». Більше по темі Сполучені Штати передадуть Україні далекобійні крилаті бомби JSOW для F-16 Це рішення є критично важливим, щоб частково урівняти сили на тлі зростаючого використання РФ авіаційних бомб з УПМК, якими російські військові вже почали завдавати ударів по Запоріжжю та Харкову. У неділю вранці Міноборони Росії заявило, що напередодні ввечері 125 українських БпЛА атакували кілька регіонів Росії. Мілблогери в Telegram також повідомляли про вибухи біля військової бази в Єйську під Краснодаром, а також про детонації в Ростовській і Воронезькій областях Росії. Advertisement

Сенатор Флориди погоджується з Трампом, що США не можуть чекати прямої перемоги в Україні В інтерв’ю в неділю віцепрезидент Комітету з розвідки Сенату США сенатор Марко Рубіо (R-FL) захистив позицію колишнього президента Дональда Трампа про те, що війна в Україні повинна закінчитися переговорами та деякими поступками з боку Києва. «Я не на боці Росії, але, на жаль, реальність полягає в тому, що війна в Україні закінчиться шляхом переговорів», – сказав Рубіо в інтерв’ю Крістен Велкер у програмі NBC «Meet the Press» і додав: «І я хочу, і ми хочемо, і я вважаю, що Дональд Трамп хоче, щоб Україна мала більше важелів впливу на ці переговори». Advertisement «Я не розумію, чому ми не можемо це просто сказати», – поскаржився Рубіо. (Політичну базу Рубіо в Південній Флориді здебільшого складають його земляки кубинського походження, які виступають проти комуністичного режиму в Гавані та їхніх прибічників у Москві.) Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Дональд Трамп, кандидат у президенти від Республіканської партії на виборах у листопаді, твердо дотримувався своєї позиції, що США не можуть продовжувати чекати прямої перемоги в Україні. «Для танго потрібні двоє, і ми це зробимо», – сказав Трамп. Advertisement У підсумку зустрічі він додав, що в нього дуже хороші стосунки із Зеленським попри останні невдачі, але він також мав дуже хороші стосунки з російським лідером Владіміром Путіним. Після цього зауваження Зеленський сказав, що сподівається, що у Трампа були кращі відносини з ним, аніж із Путіним. Рубіо повторив, що Трамп і республіканці досі вірять, що Вашингтон повинен допомогти скерувати Київ до позиції сили за столом переговорів. «Ми сподіваємося, що коли цей час настане, з українського боку буде більше важелів впливу, ніж з російського. На мою думку, це справді мета», – сказав Рубіо та пояснив: «Я думаю, що саме це намагається сказати Дональд Трамп, але він скаже це як бізнесмен. Але Байден навіть не скаже нам, що таке перемога». «Я думаю, що сторони вирішуватимуть, як буде виглядати угода, коли вони про неї домовляться. Очевидно, Зеленський не збирається виходити туди та говорити та визначати, як це виглядає», – наголосив Рубіо. Advertisement

Єрмак каже, що наступні кроки щодо «Плану перемоги» перебувають у роботі після «успішного» прийому в США Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що візит Зеленського до США був «складним», але «успішним», зазначивши, що «План перемоги» Зеленського був добре сприйнятий Конгресом, президентом Джо Байденом і обома кандидатами в президенти на виборах у листопаді. «Зустрічі з нашими партнерами були дуже змістовними», – написав Офіс президента та додав: «Вони показують, що сьогодні підтримка України є сильною та постійною. Президент і вся команда продовжує працювати з країнами, які досі є нейтральними». Advertisement «Наші партнери сприйняли [«План перемоги» Зеленського – ред.] з великою увагою та інтересом, розуміючи його необхідність. Зовсім скоро відбудеться чергова зустріч наших лідерів, щоб обговорити наступні кроки щодо цього Плану. Команди вже почали над цим працювати».

Ukraine will win this war.



And the United States will continue to stand beside them every step of the way. pic.twitter.com/Sb3c08eC6s — President Biden (@POTUS) September 29, 2024