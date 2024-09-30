Президент Росії Владімір Путін розпорядився мобілізувати з 1 жовтня по 31 грудня 2024 року на військову службу громадян РФ, які не перебувають у запасі й підлягають призову.

Відповідний указ опубліковано на порталі правової інформації РФ.

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Путін оголосив про призов понад 130 тисяч строковиків

Зокрема, ідеться про призов 133 тисяч росіян у віці від 18 до 30 років.

Цим же указом звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби яких за призовом минув.

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Збільшення чисельності армії РФ - що відомо

16 вересня Президент Росії підписав указ, який збільшує штатну чисельність армії до 2 мільйонів 389 тисяч.

2 грудня 2023 року Владімір Путін збільшив штат своєї армії до 2 209 130, зокрема 1 320 000 військовослужбовців.

У російському Міноборони пояснювали, що це пов'язано із «збільшенням загроз» для Росії - начебто через проведення так званої «спеціальної операції» та розширення НАТО.

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Вони запевняли, що не планують проводити мобілізацію та збільшувати кількість строковиків.

Мовляв, розширювати штат армії будуть поступово за рахунок добровольців-контрактників.