Служба безпеки України повідомила про затримання агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який скоїв замах на одного з посадовців Мелітопольської міськради на Запоріжжі.

СБУ затримала кілера ФСБ, який намагався вбити мелітопольського посадовця

Після вчинення злочину кілер готувався до втечі на ТОТ Запорізької області через територію Євросоюзу. Для перетину держкордону він планував використати одну зі схем для ухилянтів.

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Ним виявився рецидивіст, який проживав у тимчасово окупованому Мелітополі. Його помітили росіяни, коли ще до повномасштабного вторгнення той відбував покарання в російській в'язниці за умисне вбивство.