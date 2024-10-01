Служба безпеки України повідомила про затримання агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який скоїв замах на одного з посадовців Мелітопольської міськради на Запоріжжі.
СБУ затримала кілера ФСБ, який намагався вбити мелітопольського посадовця
Після вчинення злочину кілер готувався до втечі на ТОТ Запорізької області через територію Євросоюзу. Для перетину держкордону він планував використати одну зі схем для ухилянтів.
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Ним виявився рецидивіст, який проживав у тимчасово окупованому Мелітополі. Його помітили росіяни, коли ще до повномасштабного вторгнення той відбував покарання в російській в'язниці за умисне вбивство.
У червні цього року його остаточно завербували та відправили на курси спецвишколу у навчальному центрі російської спецслужби на ТОТ Запоріжжя.
Там він займався вогневою підготовкою, технікою ножового бою та відпрацьовував заходи конспірації.
Кілер згодом прибув до Запоріжжя, видаючи себе за переселенця, а після приїзду до міста розпочав відстежувати адреси роботи та проживання своєї жертви, а також основні маршрути її пересування. Агент постійно змінював адреси орендованих помешкань, а зв'язок із російським куратором здійснював через анонімний чат месенджера.
У разі вбивства українського посадовця, Росія обіцяла йому передати будинок у Мелітополі, що належав місцевим мешканцям, які вимушено покинули його через окупацію.
Яке покарання загрожує кілеру ФСБ, який намагався вбити мелітопольського посадовця
Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення).
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.