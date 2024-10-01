1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України. День захисників і захисниць України До привітань доєдналися Президент України Володимир Зеленський, очільник Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Зеленський наголосив, що незалежність України є здобутком усіх хто бореться заради неї, захищає державу і хто віддав своє життя, щоб країна жила. "Вічна та світла пам’ять усім українським героям! Вічна вдячність за те, що Україна є", − зауважив Президент. Advertisement Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Телеграм За даними Генерального штабу ЗСУ, в цей день Зеленський відзначив воїнів державними нагородами, вручив бригадам бойові прапори та присвоїв почесні найменування. Більше по темі СБУ затримала викладачку, яка наводила удари РФ по Харкову Агентка ФСБ РФ відстежувала переміщення українських військ на Харківщині.

Малюк зазначив, що завдяки захисникам і захисницям України в Росії регулярно палають військові аеродроми та злітають у повітря арсенали. Водночас статистика ворожих втрат, як техніки, так і особового складу, постійно зростає. "Усе це – результат надзусиль і мужності воїнів Сил оборони України, які безмежно й віддано люблять свою країну та готові віддати за неї найдорожче", – пояснив керівник СБУ. Advertisement Малюк додав, що під час захисту своєї ідентичності, українці стали нацією Героїв, а кожен сантиметр української землі – місцем подвигу.

Водночас Сирський пояснив, що цей день є святом тих, хто, попри скепсис усього світу, дав бій так званій "другій армії світу" та зупинив її. "Це свято тих, хто вже на щиті, але до останнього подиху не випустив зброї. І назавжди вписав свої імена у скрижалі пам'яті українського народу. Вічна слава нашим героям, полеглим у боях за Україну", – додав Головком. Advertisement