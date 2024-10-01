Росія атакувала Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого знеструмлена лінія живлення, повідомило Міністерство енергетики України.
Удар по підстанції на Запорізькій АЕС
Як повідомляється, внаслідок атаки на магістральну підстанцію знеструмлена одна з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.
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Наразі станція опинилася на межі блекауту, а енергетики працюють над ліквідацією наслідків російського обстрілу для оперативного відновлення повноцінного живлення АЕС.
"Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", − наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.
Росіяни використовують ЗАЕС для навчання пілотів FPV-дронів
Росіяни використовують Запорізьку атомну електростанцію як територію для навчання пілотів FPV-дронів. Ці пілоти тероризують Нікополь, використовуючи українське місто з цивільними як полігон.
Армія РФ атакувала житлові квартали Запоріжжя: є загиблий та поранені
4 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі відвідав Запорізьку атомну електростанцію.
3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що зустрівся в Києві з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі.