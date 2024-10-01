У Вовчанську росіяни протягом минулої доби понад 10 разів намагалися штурмувати позиції українських військ , проте зазнали втрат і відступили.

У районі Глибокого ЗС РФ продовжує встановлювати мінні загородження, а в районі Лукʼянців закріплює на займаних позиціях 380-го мотострілецького полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії. Однак серед особового складу полку є випадки самовільного залишення позицій.

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За даними Оперативно-тактичного угруповання, ситуація там ускладнилася та характеризується збільшенням активності противника. Сили оборони наразі стримують натиск росіян.

ЗСУ заявили про ускладнення ситуації на Харківському напрямку, повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Харків".

Армія Росії намагалася прорвати оборону ЗСУ на Курахівському напрямку

Протягом 20 вересня по всій лінії фронту зафіксували 217 бойових зіткнень.

Більше по темі СБУ затримала викладачку, яка наводила удари РФ по Харкову Агентка ФСБ РФ відстежувала переміщення українських військ на Харківщині.

Найбільше ворожих атак відбулося на Курахівському та Покровському напрямках.

Сили оборони відбивали ворожі атаки у районах населених пунктів Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Гірник, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка на Курахівському напрямку.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 36 ворожих штурмів різної інтенсивності в районах населених пунктів Зелене Поле, Маринівка, Красний Яр, Воздвиженка, Новоторецьк, Миролюбівка, Гродівка, Червоне, Селидове та Новогродівка.

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За підтримки авіації ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки, Іванівського та Білої Гори на Краматорському напрямку.