ЗСУ заявили про ускладнення ситуації на Харківському напрямку, повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Харків".

Що відомо про ситуації на Харківському напрямку

За даними Оперативно-тактичного угруповання, ситуація там ускладнилася та характеризується збільшенням активності противника. Сили оборони наразі стримують натиск росіян.

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У районі Глибокого ЗС РФ продовжує встановлювати мінні загородження, а в районі Лукʼянців закріплює на займаних позиціях 380-го мотострілецького полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії. Однак серед особового складу полку є випадки самовільного залишення позицій.

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У Вовчанську росіяни протягом минулої доби понад 10 разів намагалися штурмувати позиції українських військ, проте зазнали втрат і відступили. 

Армія Росії намагалася прорвати оборону ЗСУ на Курахівському напрямку

Протягом 20 вересня по всій лінії фронту зафіксували 217 бойових зіткнень.

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Агентка ФСБ РФ відстежувала переміщення українських військ на Харківщині.

Найбільше ворожих атак відбулося на Курахівському та Покровському напрямках.

Сили оборони відбивали ворожі атаки у районах населених пунктів Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Гірник, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка на Курахівському напрямку. 

На Покровському напрямку українські воїни відбили 36 ворожих штурмів різної інтенсивності в районах населених пунктів Зелене Поле, Маринівка, Красний Яр, Воздвиженка, Новоторецьк, Миролюбівка, Гродівка, Червоне, Селидове та Новогродівка.

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За підтримки авіації ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки, Іванівського та Білої Гори на Краматорському напрямку. 

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